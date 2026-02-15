BARCELONEJANT
Les festes de l’elit ‘under 30’
La nova fornada que s’acosta a la trentena d’anys arriba amb agenda, pressa i menys complexos que la generació anterior. Ningú combina networking i disciplina millor que ells.
Joan Vehils
Fa una setmana es va celebrar a la sala Luz de Gas un aniversari que va congregar gent molt variada. Va ser després del concert del grup Rumbos, que va actuar davant un públic joveníssim i va penjar el cartell de sold out. No és un detall menor, però poques coses retraten millor una ciutat que com omple una sala divendres a la nit. Feia 27 anys Àlex Recort, empresari i model, i un dels quatre nous propietaris que van comprar la mítica discoteca barcelonina al gran Fede Sardà. I el que s’hi va veure, més enllà de l’aniversari, va ser un termòmetre generacional. La fornada que s’acosta als 30 arriba amb pressa, amb agenda i amb menys complexos que l’anterior. Potser amb una ambició una mica impacient, però també amb una voluntat real de mullar-se en política, en esport i en causes socials, una cosa que Barcelona agraeix .
D’aquesta edat eren diversos dels presents, com el president de Lideremos, Tomàs Güell, associació que ja reuneix més de 20.000 joves de tot Espanya. De la plataforma també hi era el vicepresident, Xavi García Tort. Amb ell vam acabar parlant de natació, perquè entrena i competeix des de fa anys en el Club Natació Cornellà, en què ha destacat en competicions nacionals de natació i aquatló. I allà hi ha, precisament, una de les claus: aquesta generació combina millor que ningú el networking amb la disciplina. Poden estar en una festa, però també s’entrenen, competeixen i organitzen.
De fet, ni Tomàs Güell ni Xavi Garcia Tort imaginaven llavors que el vendaval que va afectar Catalunya els obligaria a suspendre la Gala dels Premis Lideremos 2026, prevista per a aquest últim dijous, amb premiats de renom internacional. El CaixaForum va tancar les portes i l’equip de Lideremos va reaccionar amb celeritat per reprogramar-ho tot per al dimarts 3 de març. Doncs això, que convé reconèixer que saber reaccionar ràpid és també una virtut.
Entre els joves assistents hi havia el director de Conserves Dani, Sergi Sánchez Llibre; l’activa Andrea Itzel; i els influencers Pau Joanmiquel i Joane Zugasti, parella d’Àlex Recort. Però la festa no se la van perdre alguns de no tan joves, però que estan tant o més en forma. Entre ells, la tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, que entre la bici i la natació és gairebé una esportista d’elit. O el periodista Josep Pedrerol, que amb la seva simpatia va acabar convertint-se en una de les estrelles de la nit. També es va deixar veure el directiu de la junta de Laporta, Xavi Puig, o Jaume Feliu, un veterà compromès amb la ciutat. Per cert: a partir d’ara, els divendres a Luz de Gas se celebrarà Olimpo, una festa que promet espectacle, estètica cool i una mitjana d’edat de 27 anys. Doncs sí...
Sport Cultura amb l’Espanyol
El nou propietari del RCD Espanyol Alan Pace, ja coneix bona part de la societat civil barcelonina, però si li faltava algú per saludar, va poder fer-ho aquest dimecres al seu propi estadi. L’RCDE Stadium va ser l’escenari de la reunió de Sport Cultura Barcelona, l’organització fundada per Juan Antonio Samaranch i que actualment presideix Josep Mateu, que també és president del RACC. Una taula en què es van asseure esport i cultura amb la naturalitat amb què Barcelona s’explica a si mateixa. El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, hi va exercir d’amfitrió, mentre el president del club va saludar personalment a tots els presents.
Entre ells, a l’alcalde Jaume Collboni, que va estar acompanyat del regidor d’Esports de la capital catalana, David Escudé. Tots dos van desgranar l’agenda cultural i esportiva de l’any vinent. Això sí: van abandonar l’acte abans per reunir-se en el CECOR i preparar les mesures del vendaval del dia següent. Va ser una trobada nombrosa. Hi eren, entre molts altres, els presidents de l’RCNB, Jordi Puig; de Barcelona Global, Ramon Agenjo; de l’RCTB, Jordi Cambra; del Club Panathlon, el Dr. J. A. Pujante; de l’RCNB, Bernat Antràs; i, com no, l’eficaç i elegant secretària general executiva de SCBCN, Rocío de Aguilera.
En fi, molt cognom, molta institució i una idea principal: quan Barcelona coordina esport i cultura, sol encertar-la.
