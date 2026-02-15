Una setmana d’aturada
Més de 175.000 metges d’Espanya, cridats a la vaga
Els sanitaris reclamen un estatut propi i pactat amb els principals sindicats de la professió. Amenacen amb una vaga al mes fins a arribar a un acord.
Nieves Salinas
Més de 176.000 metges de tot Espanya –els que treballen en el Sistema Nacional de Salut– estan cridats des d’aquest dilluns, dia 16, i fins al 20 de febrer a una vaga nacional. El format acordat és el d’una setmana d’aturada al mes que durarà, en principi, fins al juny com a primera etapa. La principal reclamació que fan és comptar amb un estatut propi. ¿Fins on estan disposats a arribar amb les reivindicacions? Respon a EL PERIÓDICO Víctor Pedrera, secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), que forma part del comitè de vaga. "Fins que això es modifiqui, perquè si no ens quedarem sense metges en la sanitat pública", apunta.
"Hi ha un estat de crispació. A això s’hi suma que en algunes comunitats autònomes han duplicat els serveis mínims perquè la vaga no tingui gens d’efecte", assenyala sobre les jornades prèvies a la primera aturada d’una setmana. El format acordat és el d’una setmana de vaga al mes. Les aturades estan convocades per a la setmana del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. El tret de sortida ha sigut una manifestació aquest dissabte a Madrid.
Negativa de Sanitat
Mónica García, ministra de Sanitat, va demanar ja fa dies al comitè de vaga que reconsideri la seva posició i que, en benefici dels pacients, suspenguin la vaga. El comitè està format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMITS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA).
La ministra va fer la petició després de la firma, el 26 de gener i amb els sindicats majoritaris en l’àmbit de negociació, de l’acord per a l’aprovació del nou estatut marc, rubricat per CCOO, la UGT, el CSIF i el sindicat d’infermeria Satse, però no pels sindicats mèdics. A aquests últims, García els ha repetit moltes vegades que no preveu un estatut propi per als metges. Una exigència que "no resulta ni raonable ni justa", els ha dit.
"Demanem que no negociïn coses de metges sindicats que no tenen representativitat en el col·lectiu. A la resta dels sindicats, el col·lectiu mèdic ni els importa, ni els és simpàtic. Per això estem com estem. Amb una discriminació respecte a la resta dels treballadors", assenyala el portaveu de la CESM.
En la seva ofensiva contra Sanitat, Pedrera avança que els sindicats tindran reunions amb tots els grups parlamentaris "per conscienciar-los del problema". Així mateix, enviaran peticions al Parlament Europeu per exigir "el dret a negociar directament amb l’Administració i denunciar aspectes legals".
