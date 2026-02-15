Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària
Els Mossos van arrestar l'home per un delicte contra la seguretat viària
ACN
Navata
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 37 anys per un delicte contra la seguretat viària després de circular a 233 km/h per l'N-260 a l'altura de Navata (Alt Empordà), en un tram de limitació a 90 km/h. Els fets van passar aquest dissabte a tres quarts de cinc de la tarda.
A més de la velocitat penal, l'home va fer avançaments prohibits, que van posar en risc la resta d'usuaris de la via.
Els agents el van interceptar posteriorment a la C-26, al terme municipal de Borrassà (Alt Empordà). Li van fer el test de drogues i alcohol, que va donar negatiu. El vehicle va quedar immobilitzat.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa