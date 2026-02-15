Temporal de vent
Tallada l’AP-7 en sentit nord a l’Hospitalet de l’Infant per un camió bolcat a causa del fort vent
S’ha restringit la circulació de camions de gran tonatge (més de 7.500 quilos) en un tram d’uns 150 quilòmetres de l’AP-7
DIRECTE | Borrasca Oriana, en directe: avís per fortes pluges i vent a Catalunya, alerta vermella al País Valencià i última hora de l’Aemet a la resta d’Espanya
El Periódico
L’AP-7 es manté tallada a la circulació aquest dissabte al matí en sentit nord a l’altura de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), després que un camió hagi bolcat a la via en una jornada marcada pel fort vent. A més, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha restringit la circulació de camions de gran tonatge (més de 7.500 quilos) en un tram d’uns 150 quilòmetres de l’AP-7, entre l’Arboç (Baix Penedès) i Ulldecona (Montsià), pel vendaval.
L’accident provoca retencions i Trànsit desvia els vehicles per la sortida 297, per agafar l’N-340. La zona afectada és entre els punts quilomètrics 282 i 284,5. També està interrompuda l’AP-7 a l’Ametlla de Mar per la caiguda d’arbres i un accident, mentre que un segon sinistre a mig quilòmetre obliga a tallar un carril al mateix municipi, segons l’SCT. Finalment, un altre accident a l’A-7, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en direcció Tarragona, talla un carril.
Cancel·lat el servei de tren al Corredor Mediterrani
D’altra banda, Renfe també ha anunciat que atura la circulació de trens de l’R16 entre Tortosa i l’Aldea-Amposta pel risc derivat de les ratxes de vent i ha cancel·lat el servei ferroviari al Corredor Mediterrani i trens del Corredor del Llevant entre València i Castelló durant la jornada d’avui a causa dels avisos vermell i taronja emesos per l’Aemet a la Comunitat Valenciana per ratxes de vent fortes i huracanades.
Renfe ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes per als trens afectats per aquesta situació meteorològica adversa.
