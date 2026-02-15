El vent no evita que Bagà vibri per Carnestoltes
La rua s’ha avançat a 2/4 de 5 de la tarda per evitar les fortes ratxes previstes per al vespre
Josep Rhys
Les alertes pel vent no han aconseguit evitar que Bagà vibrés aquesta tarda per Carnestoltes. Malgrat l’amenaça de vent, les comparses han sortit als carrers i els veïns han pogut gaudir de la màgia del Carnaval sense cap incidència.
El programa establia que la rua fos a les 7 del vespre, però a causa de les fortes ratxes previstes per aquestes hores es va decidir avançar-ho a dos quarts de 5 de la tarda. Les 14 carrosses han sortit de la Plaça Catalunya i han enfilat camí cap al pavelló per no estar a l’aire lliure durant les hores de màxima alerta.
Allà s'ha fet el Ball de les Comparses, s'han atorgat els premis per reconèixer l'originalitat i l'esforç dels participants i està previst que es faci el tradicional sopar de Carnestoltes. La nit s'hauria d'acabar amb festa al pavelló.
Lluís Casas, alcalde de la vil·la ha ressaltat el gran esforç de les comparses: “Ha estat un dels motius pels quals no s’ha suspès. Hi ha hagut molta originalitat i gent que ha treballat molt i ens sabia greu”. D'altra banda, ajornar-la fins avui com s'ha decidit a Berga hagués trepitjat la del poble veí: Guardiola de Berguedà.
Però el Carnestoltes a Bagà ha estat més que simplement aquest dissabte. Divendres, els més petits també havien de fer la seva rua i acabar amb un berenar al pavelló, però a causa del temps només es va fer aquesta darrera part. Per tancar els actes, dimecres es farà la rua fúnebre del Dimecres de Cendra i es cremarà el rei dels poca-soltes, per acabar amb un sopar popular.
Casas s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta aquest Carnestoltes i amb el resultat malgrat les adversitats del vent: “Hi ha molta menys gent, però les carrosses han vingut totes i hem fet un Carnaval molt bo dins les adversitats”.
