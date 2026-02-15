Sector immobiliari
Venuda la meitat del centre comercial Splau de Cornellà
Unibail Rodamco Westfield ha firmat el traspàs del 50% del complex comercial del Baix Llobregat, que dona treball a prop de 2.300 persones.
Àlex Rebollo
Unibail Rodamco Westfield (URW), el gegant europeu dels centres comercials, ha firmat la venda de la meitat de l’Splau de Cornellà, un complex que està situat al costat de l’estadi del RCD Espanyol i un dels equipaments comercials de referència del Baix Llobregat.
Així consta en la memòria de 2025 feta pública per la companyia, en la qual el propietari de centres comercials més gran d’Europa detalla que ha arribat a un acord per desprendre’s de la meitat de la propietat de l’equipament. URW havia posat a la venda l’Splau –centre que etiqueta com a «no essencial»- en diferents ocasions anteriorment i el 2022 es va arribar a calcular el valor total d’aquest actiu en uns 350 milions d’euros en el marc d’unes negociacions amb el fons alemany ECE que no van prosperar. L’any següent, el grup va tornar a posar el complex al mercat, però no ha sigut fins aquest mes de febrer que l’operació ha tirat endavant.
La memòria no recull un import específic per a la venda de la meitat de l’Splau, tot i que sí que el quantifica dins d’un bloc de diferents operacions ja firmades però que encara no s’han completat. Així, des de gener del 2025 i fins a la data de l’informe, URW diu haver completat o assegurat 25 transaccions per un total de 2.200 milions d’euros. D’aquests, 1.600 milions corresponen a 11 vendes completades el 2025; 100 milions més fan referència a tres desinversions efectuades en el que portem de 2026; mentre que els 400 milions d’euros restants inclouen unes altres 11 vendes firmades però encara no completades, com és el cas de l’Splau.
L’operació per al traspàs del 50% del complex cornellanenc es va firma aquest 11 de febrer, segons recull la memòria. El mateix dia que Unibail Rodamco Westfield va vendre el 90% d’un altre centre a Leipzig (Alemanya).
El més petit
Amb 55.900 metres quadrats de superfice, Splau és el centre comercial més petit d’URW a l’àrea de Barcelona. Atès que el grup és propietari també de La Maquinista i Glòries, amb 94.500 i 70.100 metres quadrats de superfície bruta per llogar (SBA), respectivament.
L’actiu va ser inaugurat el 2010 i, un any després, Westfield va tancar la seva compra al seu anterior propietari, la filial immobiliària de l’empresa d’infraestructures de la família Entrecanales, Acciona, per 185 milions d’euros. En l’actualitat, Splau compta amb un total de 124 botigues repartides en tres plantes i té dues plantes d’aparcament amb 2.800 places. Així, l’Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) apunta que el complex genera 2.200 llocs de treball a les botigues i 75 en la gestió del centre comercial.
Tot i que en aquest cas sigui parcial, la de l’Splau és la segona venda d’un centre comercial al Baix Llobregat en pocs mesos. La socimi Meridia Real Estate III va anunciar l’octubre passat la venda del centre comercial Barnasud, situat al municipi de Gavà, per 27,6 milions d’euros.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa