Mort assistida a debat
Advocats Cristians demana que la jove que va sol·licitar l’eutanàsia sigui sotmesa a tractament psiquiàtric
Reclama al Constitucional que acordi la paralització mentre tramita el recurs
Una jutge de Barcelona investiga per prevaricació dos membres del comitè que va autoritzar l’eutanàsia de Noelia
Germán González
El procés de l’eutanàsia de Noelia, la pacient de 25 anys amb paraplegia que té autoritzat morir de manera assistida pels tribunals, continua paralitzat per l’activitat judicial. La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha demanat al Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona que requereixi als serveis públics de salut de Catalunya perquè dispensin immediatament tractament psiquiàtric i psicològic especialitzat a Noelia.
Aquest jutjat investiga el metge F. M. i la jurista M. M. P., membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGEC), pels delictes de falsedat en document públic i prevaricació administrativa. La querella d’Advocats Cristians remarca que els dos acusats, en la seva condició de metge i jurista designats com la «dupla» avaluadora de la CGEC, van reconèixer en seu judicial haver simulat un desacord en el seu informe del 2 de juliol del 2024 per poder elevar el cas al ple de la comissió. El jutjat indaga si aquesta simulació suposa falsejar un document públic essencial del procediment d’eutanàsia i desvirtuar per complet el curs legal previst en la llei.
Dins d’aquest procediment obert, Advocats Cristians ha presentat un escrit en què reclama un tractament per a la jove. En aquest sentit, asseguren que en els informes que hi ha en el procediment s’indica que la pacient presenta diagnòstics com trastorn límit de la personalitat (TLP), trastorn obsessivocompulsiu (TOC) i ideació suïcida, a més d’antecedents autolítics. Segons el parer d’Advocats Cristians, el seu quadre clínic exigeix una intervenció terapèutica intensiva i no la tramitació accelerada de la prestació d’ajuda per morir.
No és l’únic front judicial obert en aquest cas. A finals de gener el Tribunal Suprem va inadmetre el recurs presentat pel pare de Noelia, representat per Advocats Cristians, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que recolzava l’autorització que la Comissió de Garantia i Avaluació catalana havia concedit el 18 de juliol del 2024 a la seva filla per sotmetre’s a una eutanàsia.
Contra aquesta resolució del Suprem, Advocats Cristians ha presentat un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional i ha sol·licitat mesures cautelaríssimes perquè se suspengui l’eutanàsia fins que el Constitucional es pronunciï sobre el fons de la qüestió. L’organització recorda que l’execució de l’eutanàsia suposaria un fet irreversible, que deixaria sense efecte pràctic qualsevol eventual estimació de l’empara.
La presidenta d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, remarca que «no es pot permetre que s’apliqui l’eutanàsia a una jove de 25 anys amb greus trastorns mentals sense oferir-li abans una alternativa terapèutica real. L’Estat té l’obligació de protegir i tractar les persones vulnerables, no de facilitar-los la mort».
Castellanos també insisteix que «quan existeixen ideacions suïcides diagnosticades, la resposta mèdica i jurídica ha de ser el tractament i l’acompanyament, no l’eutanàsia. Per això, demanem al jutjat que actuï com a garant de la protecció de la víctima i al Tribunal Constitucional que paralitzi qualsevol actuació que pugui acabar de manera definitiva amb la seva vida mentre els tribunals continuen analitzant el cas».
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips