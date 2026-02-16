Una agrupació d’afectats atén 600 casos en dos anys
Un 70% de les persones ateses per l’Associació Nacional contra l’Estafa amb Manipulació Emocional tenen més de 65 anys.
Germán González
La proliferació de les ciberestafes de l’amor –el quart tipus de frau virtual a Espanya segons un estudi sobre ciberseguretat de Mastercard- ha fet que apareguin organitzacions de perjudicats. La més activa és l’Associació Nacional contra l’Estafa amb Manipulació Emocional (ANCEME), creada el desembre del 2023. La seva presidenta i impulsora és Blanca Frías, que el 2014 va perdre prop de 7.000 euros a causa d’un estafador de l’amor que va conèixer en una aplicació de cites.
Ell es feia passar per empresari italià i mostrava un alt poder adquisitiu a les fotos que pujava a les xarxes socials. Van iniciar una relació a distància, tot i que l’estafador sempre al·legava problemes de deutes per poder veure’s. Tot i deixar-li diners, li’n va demanar més i va posposar les trobades, fet pel qual ella va sospitar. Quan li va demanar que li tornés la suma, va començar a insultar-la i amenaçar-la. Després va desaparèixer.
No va ser fins quatre anys després quan la Blanca es va adonar que havia patit una estafa i va denunciar el cas, juntament amb altres víctimes del mateix home. Un jutjat de Madrid va imputar el sospitós, malgrat que la investigació està arxivada i no ha recuperat els diners. Al llarg de tot el procés de denúncia, però, la Blanca va poder comprovar el desemparament de les víctimes i es va animar a crear ANCEME, que fins ara ha atès prop de 600 casos en dos anys a tot el territori espanyol.
La Blanca explica que el 70% de les persones que atén l’entitat són més grans de 65 anys, fet que, segons el seu parer, palesa que els estafadors busquen "col·lectius que concentren més vulnerabilitats": solitud, fractura digital o deteriorament cognitiu. També esmenta altres factors que, segons ella, hi influeixen: l’estabilitat econòmica, l’absència de càrregues familiars i una educació basada a "ser amables amb els estranys".
La presidenta d’ANCEME assenyala, a més, que hi ha víctimes de diferents contextos socials, i nega la idea que hi caiguin només persones amb menys formació. "No són persones ingènues: són manipulades psicològicament", remarca, i afegeix que "la víctima es perfila amb temps". En aquest procés, els estafadors contacten tant a través d’apps de cites com de xarxes socials i fins i tot de plataformes com LinkedIn o Wallapop.
Segons Frías, el 37% dels casos que tracta l’associació són homes. I remarca que la manera d’afrontar una estafa emocional difereix entre homes i dones: "Nosaltres sempre hem sigut més lluitadores, més activistes". "Ells –afegeix– no sempre reconeixen l’engany". I, en molts casos, els costa fer el pas de denunciar.
Preocupació familiar
"Nosaltres no cobrem quotes: el que volem és aplegar la gent afectada per sumar veus i històries", explica la presidenta, que afegeix que, entre les 600 consultes que han rebut, hi ha tant víctimes com també familiars de persones que són enganyades, però que no saben com ajudar-les. "La víctima no es veu com a víctima fins que ja és massa tard; ho sol veure l’entorn, normalment els fills, i nosaltres els guiem sobre com poden acostar-se a l’afectat per contrarestar l’encís de l’estafador", assenyala.
L’associació orienta víctimes i familiars per identificar l’engany, interposar una denúncia i accedir a suport psicològic i emocional. La Blanca assegura que aquestes estafes romàntiques són "catastròfiques" per a qui les pateix i lamenta que cap administració les abordi amb el rigor i la urgència necessaris.
