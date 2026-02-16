Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fort temporal

Amb quina força ha de bufar el vent per posar la teva vida en perill?

Els bombers fan 622 sortides i el 112 rep unes 1.800 trucades per vents de fins a 160 km/h que deixen cinc ferits

Vendaval a Barcelona.

Vendaval a Barcelona. / Jordi Otix

Jordi Grífol

El fort temporal de vent que afecta Catalunya, amb ratxes que superen els 100 km/h al litoral i prelitoral, ha causat ja nombroses incidències per la caiguda de branques, arbres i mobiliari urbà. La caiguda d’un arbre sobre uns operaris a Sant Boi que treballaven en l’afectació del temporal ha deixat un ferit greu que ha hagut de ser traslladat a l’Hospital de Bellvitge, amb més de 20 ferits de diversa consideració atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques des que va començar el temporal.

Resulta oportú preguntar-se enmig d’aquest temporal amb quina força ha de bufar el vent per posar la nostra vida en perill. La Generalitat va decidir ahir suspendre les classes en l’educació obligatòria i la universitat, a més de les activitats esportives i les sanitàries no urgents. També va aconsellar el teletreball en els casos en què fos possible davant les fortes ratxes de vent previstes.

A partir de quina velocitat el vent és nociu?

El llindar meteorològic oficial per classificar un episodi de vent com a nociu és una velocitat d’uns 90 km/h, d’acord amb una publicació acadèmica de Biology Insights. Quan les previsions preveuen que el vent arribarà o superarà aquest valor, és categoritzat com a fenomen meteorològic sever, i s’activen l’emissió d’alertes com ha passat aquest dijous a Catalunya, on el risc és màxim en bona part del territori. Fins al moment les ratxes registrades més destacades són els 167 km/h del Puig Sesolles, al cim del Montseny, els 134 a Espot, els 119 de la Vall de Boí o els 104 de Mataró.

Es consideren vents moderats quan la velocitat està compresa entre els 21 i 40 km/h; forts entre 41 i 70 km/h; molt forts quan arriben a una velocitat mitjana entre 71 i 120 km/h, i huracanats quan superen els 120 km/h. A l’arribar a velocitats tan elevades creix substancialment la possibilitat que estructures i objectes col·lapsin.

Els 90 km/h representen la força mínima necessària per provocar danys estructurals menors i alteracions considerables en les infraestructures, i provoquen la caiguda de branques i objectes a les carreteres i voreres, i poden danyar també coberts o superfícies com plaques solars. La caiguda d’objectes a aquestes velocitats els converteixen en perillosos projectils en cas d’impacte.

Notícies relacionades

És per això que, en aquest context, Protecció Civil insisteix en la necessitat de reduir al màxim la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris. En cas d’estar a l’exterior, es demana extremar la precaució amb el mobiliari urbà, l’enllumenat, les motos i cotxes estacionats, les grues, els contenidors i l’arbratge. Al litoral, es recomana no aproximar-se a espigons, esculleres i passejos marítims quan l’onatge trenqui amb força.

