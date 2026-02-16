Mobilitat
Cabify oferirà contractar el servei d’un taxi per mitjà de la seva app
La plataforma de vehicles de transport amb conductor (VTC) s’uneix a empreses intermediàries com FreeNow o Uber i promet als taxistes "una de les comissions més baixes del mercat".
Una enquesta assegura que els taxistes inscrits a la plataforma guanyen 25% més
Glòria Ayuso
Contractar el servei d’un taxi a Barcelona també serà possible per mitjà de la plataforma Cabify des del dilluns 23 de febrer.
L’aplicació, centrada a la ciutat en les VTC, s’obre ara a incorporar entre la seva oferta els taxistes, amb l’objectiu de disposar de més flota per prestar servei. Cabify opera a Barcelona des del 2011 i té 1.100 VTC a l’àrea metropolitana. La companyia, però, considera que caldria doblar i fins i tot triplicar l’oferta de VTC i taxi a la ciutat per respondre a l’actual demanda, especialment en hores punta i en els mesos de més pressió turística, que allarga els temps d’espera de les persones que volen disposar d’un vehicle.
Amb la incorporació del taxi, la companyia admet que no augmenta el nombre total de vehicles disponibles, però sí les opcions per a l’usuari. "Hi haurà més possibilitats d’aconseguir un servei en menys temps", destaca el director general de Cabify España, Alberto González, ja que l’aplicació permetrà triar tant el vehicle més pròxim com el més econòmic.
La inclusió del taxi coincideix amb el procés d’aprovació de la nova llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places, que regularà el sector del taxi i les VTC, i que ha d’iniciar pròximament la seva tramitació parlamentària. El text inicial, a l’espera de la votació de les esmenes, limita l’activitat de les VTC a serveis interurbans fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Beneplàcit de l’IMET
La companyia ha treballat els últims mesos amb l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) per completar els requisits tècnics i obtenir l’acreditació que també li permetrà oferir el servei de taxi a partir de la setmana vinent. Segons González, la feina conjunta amb l’IMET ha donat com a resultat "un projecte sòlid, alineat amb les necessitats de la ciutat i amb els objectius d’ordenació del servei", i la incorporació del taxi es farà "d’una manera ordenada i compatible amb l’ecosistema de mobilitat existent".
La plataforma assegura que ja disposa d’un nombre significatiu de taxis registrats que començaran a operar per mitjà de la seva aplicació a partir de dilluns vinent, 23, tot i que no indica la xifra. Per captar-los, ha establert la comissió d’intermediació per als taxistes en 7%, la que qualifica "de les més baixes del mercat", i així es pretén situar com una de "les aliances més competitives".
La intermediària, que també ofereix bonificacions de benvinguda als taxistes de 100 euros, posa xifres a "les noves oportunitats" que obre per als professionals del taxi per augmentar els ingressos complementant la seva activitat habitual amb la presència a la seva aplicació. L’empresa, que va ser la primera a incloure el taxi el 2019 i ja ho ofereix a Alacant, la Corunya, Madrid, Màlaga, Sevilla i València, assegura que el 2025 els taxistes connectats a Cabify van ingressar més de 14 milions d’euros nets, descomptant la comissió de la plataforma. Segons una enquesta als seus taxistes col·laboradors, la meitat va assenyalar que els ingressos han augmentat més d’un 25% des que va començar a fer servir l’aplicació.
Un taxi pot treballar amb diverses empreses de mediació alhora. Més de la meitat del total de llicències operatives ja treballen per a plataformes com Free Now i Uber, a les quals ara s’afegeix Cabify.
L’empresa emmarca la mesura dins la campanya Cabify loves Barcelona, amb què ha volgut ampliar la base de clients a la davant la procedent del turisme, oferint descomptes als usuaris recurrents que s’hi registren indicant el domicili o, alternativament, el lloc de treball.
Gairebé 10.000 usuaris més
Des de l’inici de la campanya ha sumat 9.000 usuaris a la plataforma, un 30% més respecte als mesos previs. Amb això, els gairebé 244.000 desplaçaments de persones locals ja representen tres de cada deu viatges fets a la capital catalana.
D’una manera general, des de finals de novembre la plataforma ha ampliat en 40.000 els usuaris nous.
