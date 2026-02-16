Previsió meteorològica
Catalunya manté activats avisos per vent en una dotzena de comarques fins com a mínim dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos de nivell groc i taronja entre aquest dilluns i fins com a mínim dimarts al matí
Borrasca Oriana, en directe: avís per fortes pluges i vent a Catalunya, alerta vermella al País Valencià i última hora de l’Aemet a la resta d’Espanya
Valentina Raffio
La setmana arrenca amb un temps convuls a Catalunya. Segons apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, tant dilluns com dimarts encara estaran marcats per la influència del tren de borrasques i la inestabilitat atmosfèrica que ens ha acompanyat durant les últimes setmanes. Durant aquestes jornades, són almenys una dotzenes les comarques que estan en avís groc i taronja davant vents de més de 70 km/h i que, puntualment, podrien arribar a valors encara més elevats. Des de Protecció Civil es demana a la població que resideix a les zones afectades que extremi les precaucions durant aquest episodi, sobretot durant els desplaçaments i activitats a l’aire lliure.
Aquest dilluns, els avisos s’han activat des de primera hora de la matinada. Al matí la franja de comarques en avís per vent s’estén des del Barcelonès i el Baix Llobregat fins a la costa de Tarragona. Les zones on aquest fenomen concentra un riscmés alt, i que estan en avís taronja, són el Baix i l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia. De cara a la tarda, només l’Anoia mantindrà el color taronja. A totes les altres comarques, l’avís es rebaixarà a nivell groc. També se sumen a la llista diverses comarques més com el Segrià, la Vall d’Aran, el Pallars, la Cerdanya i el Ripollès. En tots aquests punts es podrien donar ratxes de fins a 20 m/s durant tota la tarda i nit.
Molts dels avisos es mantindran actius fins com a mínim dimarts al matí. Per a aleshores també són una dotzena les comarques en avís groc tant al Pirineu i el Prepirineu com a part de la costa de Tarragona i de l’interior. Els models apunten que durant el matí de dimarts també hi ha risc de ratxes de vent de més de 70 km/h en tots aquests punts. Després, de cara a la tarda, sembla que els avisos per vent s’apagaran. I amb una mica de sort, almenys a curt termini, sembla que la situació meteorològica es podria estabilitzar durant uns dies.
La bona notícia és que durant els pròxims dies s’espera un augment de la temperatura a tot Catalunya. Aquest dilluns, segons apunten els registres, ja es comencen a notar els efectes de l’increment dels termòmetres amb una pujada tant de les mínimes com de les màximes. Tot això, acompanyat amb un cel amb intervals de núvols, ha aconseguit fins i tot elevar el mercuri fins als 20 graus en alguns punts del territori com és el cas de la costa de Tarragona.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips