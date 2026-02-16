Línia de costa
Catalunya vol protegir el litoral i renaturalitzar platges
El Govern adverteix que no hi ha prou sorra per salvar totes les platges que han sigut arrasades pels temporals dels últims mesos.
Guillem Costa
El còctel d’amenaces que posen en perill la costa catalana es barreja perillosament amb un "desgavell" de lleis, directives i òrgans de gestió que no sempre actuen d’una manera coordinada. Aquesta situació ha desembocat, al llarg de les últimes dècades, en una situació de desequilibri i pèrdua de paisatges que no garanteix un futur sostenible. Davant aquesta situació, la Generalitat, tot i que no ostenta unes competències plenes en l’assumpte, s’ha proposat reordenar aquest espai amb una eina inèdita fins ara: el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral (PPOL).
"És prioritari trobar una gestió consensuada i que tingui en compte la sostenibilitat", assegura la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha presentat el pla al Vendrell, en un hàbitat costaner recuperat anomenat les Madrigueres. El PPOL neix precisament per posar ordre en aquest "marc competencial complex i desordenat" i substituir la lògica de pedaços per una planificació estratègica que connecti terra i mar. La idea és "posar sobre la taula diferents visions" i evitar una gestió segmentada, incorporant iniciatives públiques i privades i apostant per un model amb més transparència.
"Sovint la diversitat d’actors complica la governança en l’àmbit costaner", admet Paneque. El pla, diu, no es planteja com un document tancat: s’obrirà a participació i aportacions mentre es tramiti, amb l’horitzó que s’aprovi el 2028.
El diagnòstic que acompanya el pla és contundent. El litoral, recorden, és un actiu econòmic, social i ambiental, però també un espai amb moltes fragilitats, especialment davant els efectes del canvi climàtic. La pujada de temperatures, la contaminació o l’acidificació de l’aigua, sumades a la pressió humana, empenyen el medi costaner a superar límits ecològics i socials, amb pèrdua de valors propis del litoral.
Aliança amb la natura
En aquest marc, la Generalitat situa la renaturalització com un dels eixos del PPOL i reivindica una "aliança amb la natura" per protegir la costa davant els temporals i fer-ne un ús sostenible. L’objectiu passa per recuperar ecosistemes, avançar cap a un litoral més regeneratiu, "com el d’abans", i limitar l’urbanisme en els espais més sensibles.
El Govern remarca que el propòsit no és convertir la costa en un "no" permanent, sinó ordenar usos i reduir riscos sense posar-ne en perill el futur. Per això, a més de la recuperació ambiental, el pla incorpora línies com la diversificació del turisme, la millora de la governança i l’impuls del coneixement i la ciència. De fet, el Departament insisteix que la protecció ha de ser compatible amb l’activitat econòmica: s’ha de garantir el turisme, però amb regles més clares i amb la vista posada en la resiliència.
