Cercavila pels 425 anys dels Gegants del Pi

Cercavila pels 425 anys dels Gegants del Pi | C

Cercavila pels 425 anys dels Gegants del Pi | C

Zowy Voeten

Les festes de Santa Eulàlia van posar ahir el fermall definitiu amb un esdeveniment històric per celebrar el 425 aniversari dels mítics Gegants del Pi, una cercavila que va començar a la plaça del Pi i va acabar a la de Sant Jaume. Van acompanyar els protagonistes els Gegants de Tarragona, Vilafranca del Penedès, Reus i Tarragona, entre d’altres.

