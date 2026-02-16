De dilluns a divendres
Els metges inicien una setmana de vaga apel·lant a la comprensió
Els professionals del sistema públic de salut comencen avui una aturada per reclamar un estatut propi que reconegui les peculiaritats de la seva feina i qüestions com les guàrdies.
«Els nostres torns inacabables van en detriment dels mateixos pacients», diuen els sanitaris
Nieves Salinas
Més de 175.000 metges de tot Espanya estan cridats a una vaga d’una setmana des d’avui fins divendres. A Catalunya les aturades seran únicament avui i divendres. "És que ja no podem més". És la primera consideració que Raquel Carrillo, internista a l’hospital Gregorio Marañón de Madrid, faria a un pacient que li preguntés com és que s’afegeix a aquesta nova protesta per reclamar al Ministeri de Sanitat un estatut propi. Als facultatius els preocupa que els seus pacients entenguin bé els motius de la vaga.
"Per a nosaltres, una vaga és un fracàs", diu la metge. I als pacients els inquieta com els afectarà l’aturada –aquest. cop plantejada per setmanes, durant diversos mesos–, si bé malgrat els inconvenients n’hi ha molts que els fan costat. "Serà pitjor si no aconsegueixen el que volen. Al capdavall, ens afecta a tots", assenyala Mario Pérez, que va sobreviure a un infart als 46 anys i avui ajuda altra gent a superar-lo.
L’opinió dels pacients
EL PERIÓDICO ha sondejat diversos pacients per saber si coneixen les raons de la vaga. Les respostes són variades. N’hi ha molts que estan informats i d’altres, despistats. N’hi ha de comprensius i n’hi ha que s’enfaden. Als metges se’ls ha demanat que s’imaginin que estan asseguts davant una persona que ha d’anar a una consulta i que potser no ho pot fer per la protesta, i que li traslladin els motius per secundar la vaga.
"El pacient sap que hi ha una aturada, però necessita entendre per què, quines implicacions té i com el pot afectar. Aquesta explicació s’ha d’oferir amb missatges clars, senzills i en un llenguatge accessible, que permeti entendre el context sense generar més confusió o alarma", diu Raquel Sánchez, vicepresidenta segona del Fòrum Espanyol de Pacients.
"Qualsevol situació d’aturada en l’àmbit sanitari acaba impactant els pacients. Cada interrupció assistencial genera incertesa i pot traduir-se en retards, reprogramacions o una càrrega emocional més forta per als que ja estan en una situació de vulnerabilitat. El que sí que reclamem és que s’arribi a un acord com més aviat millor, sempre prioritzant l’interès general i el benestar dels pacients", apunta Sánchez.
Al Gregorio Marañón, la doctora Carrillo, que treballa al servei de malalties infeccioses i és delegada de prevenció de riscos laborals del sindicat madrileny AMYTS, assegura que els costa fer el pas. "Sabem que els primers perjudicats són els nostres pacients –tot i que l’atenció urgent i les coses que no es poden esperar no patiran cap demora, aclareix–, però ho fem també per ells. Els nostres torns inacabables i les nostres hores de guàrdia van en detriment de l’atenció al pacient".
Els arguments
"Unes guàrdies mal pagades, molta càrrega de feina... Hi tenen tot el dret", respon Mario Pérez. "Guàrdies de 24 hores, un excés d’hores de feina i una falta de reconeixement d’aquestes hores per a la jubilació", insisteix pel seu costat Alfredo de Andrés, trasplantat bipulmonar des del 2021 i infermer resident a Madrid.
"Molts pacients assignats amb poc temps per atendre’ls. Retribució baixa i cada vegada pitjor per la pujada del cost general. Insuficient pagament de les guàrdies i de les hores extres", enumera Óscar Prieto, president de l’Associació d’Afectats per Tumors Cerebrals a Espanya (ASATE).
Alfredo de Andrés apunta a un altre aspecte que no comparteix. Considera que els metges van a la vaga "per raons corporatives: volen un estatut propi que els permeti negociar les seves condicions fora de l’àmbit de les taules de negociació col·lectiva, i això els donaria una posició de privilegi respecte a la resta de les professions", una cosa que aquest infermer no secunda.
