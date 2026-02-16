Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entra en vigor la nova ordenança de civisme a Barcelona

Botellon al carrer de Mandri de Barcelona el Nadal passat. | MANU MITRU

Sara González

Barcelona

Orinar i beure al carrer o pintar un grafiti a Barcelona surt, des d’ahir, més car als autors. La nova ordenança de civisme ha entrat en vigor i endureix les sancions dels comportaments que es consideren inadequats a la via pública. El rang de multes puja fins als 3.000 euros en els casos més greus i s’inclouen noves obligacions, com que els amos de gossos hagin d’aigualir l’orina de les mascotes. La norma aprovada a finals de l’any passat, amb els vots a favor del PSC, Junts i ERC, és una actualització de la que fins ara era vigent, que es va aprovar per primer cop fa 20 anys.

Així doncs, a partir d’ara la multa per orinar al carrer es duplica i passa de 300 a 750 euros. Això sí, s’estableix que hi ha llocs on es castiga més aquest comportament incívic. En els casos més greus, la sanció podria arribar a 1.500 euros.

Menys alcohol

Continua també la croada contra el consum d’alcohol a la via pública. A partir d’ara, es podrà sancionar amb fins a 1.500 euros fer botellón i la infracció per pertorbar el descans dels veïns serà de fins a 600 euros. Però es multarà amb especial severitat l’organització de les anomenades rutes etíliques, que podrà comportar un desemborsament de fins a 3.000 euros.

Pintar un grafiti fora dels espais habilitats per fer-ne implicarà una multa d’entre 100 i 600 euros, i fer-se càrrec de la despesa que comporti la neteja. Seguirà prohibit anar despullat, sense samarreta o en vestit de bany en zones on no estigui justificat. Tampoc es permet anar pel carrer amb roba o complements que representin explícitament genitals humans.

En cas de ser amonestat, les multes es podran pagar a l’instant perquè la Guàrdia Urbana portarà a sobre un datàfon per cobrar en el mateix moment que s’imposa la sanció. És una mesura per impedir els impagaments dels infractors que no resideixen a la ciutat.

TEMES

