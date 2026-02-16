Llengua i integració
ERC reclama més cursos de català per a immigrants a Barcelona davant el déficit històric i la nova regularització
El grup municipal recorda que l’oferta d’aquesta formació, clau per a la integració i imprescindible per a la regularització, està molt per sota de la demanda des de fa anys
Barcelona y Òmnium se conjuran para reducir "a cero" las listas de espera para aprender catalán
Migrantes sobre las dificultades para aprender catalán: "Siempre están con lo de 'vienen y no aprenden', pero no se ofrecen facilidades"
Más de 3.600 personas en lista de espera para aprender catalán en Barcelona
Un mes sin nuevas consultas de extranjería en Barcelona: el SAIER cambia de gestores a las puertas de la regularización de inmigrantes
Toni Sust
ERC ha presentat a la comissió municipal de Drets Socials que se celebra aquest dimarts a l’ajuntament una iniciativa que combina llengua catalana i immigració, ja que demana més cursos de català per a immigrants en un moment rellevant per a la situació de molts estrangers a Barcelona. En un mes i mig, començarà el període del procés de regularització extraordinària anunciat pel Govern central. L'alcalde, Jaume Collboni, xifra en almenys 24.000 els forans que viuen a la capital catalana i que poden optar a la mesura. A tot Espanya es calcula que mig milió de persones es veuran beneficiades per la regularització.
Però el portaveu dels republicans al consistori, Jordi Castellana, que és qui ha presentat la iniciativa, un prec, no es queda només amb la situació actual, perquè el problema de la manca de places per aprendre català no ve ara. Castellana recorda al text presentat que el català actua com “una eina d'integració, eix vertebrador i punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural i un element essencial per a la cohesió social” i que el seu aprenentatge és “un dret i un deure per al conjunt de la ciutadania”.
45 hores de català
El regidor destaca també que "des de fa anys" diferents col·lectius d'immigrants i entitats que els representen denuncien que la demanda de cursos de català per part d'adults "supera àmpliament l'oferta del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya", una situació que el text jutja "especialment alarmant en el nivell inicial" i
A més, el republicà recorda que l'administració exigeix un curs de 45 hores de català per obtenir l'informe d'arrelament, que és imprescindible per regularitzar immigrants per aconseguir un permís de treball i de residència, per la qual cosa la lògica indica que ara, a portes de la regularització extraordinària, hi haurà un increment rellevant de peticions de formació en català.
El SAIER
El prec subratlla que el CNL participa de la gestió del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), que aquests dies viu una situació criticada pels grups de l'oposició i diverses entitats, després que les que l'han gestionat durant dècades s'hagin quedat fora i en el context d'una aturada en noves consultes d'estrangers que amenaça amb generar una gran cua d’interessats en la regularització.
La iniciativa republicana reclama, pel que fa a llengua, diversos punts en concret: un pla del govern de Jaume Collboni que doni resposta a aquest augment previsible de la demanda; un increment dels cursos del CNL a Barcelona; un requeriment per part del consistori a la Conselleria de Política Lingüística perquè obri un procés “exprés” d'homologació d'entitats i organitzacions que ofereixen cursos de català i, finalment, mesures que permetin que els que segueixen cursos de català puguin continuar fent-ho, sigui a través del CNL o “d'entitats que treballen amb persones vulnerables i/o immigrants”.
