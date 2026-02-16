Sanitat pública
Les obres del CAP Sant Josep de l’Hospitalet començaran entre finals del 2023 i principis del 2024
ACN
Les obres del CAP Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) començaran entre finals del 2023 i principis del 2024. Ubicarà el nou CUAP del municipi i altres serveis en un solar cedit per l’ajuntament entre les avingudes de Josep Tarradellas i Isabel la Catòlica. Així, les obres tindran un cost de 13 milions d’euros.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i l’alcaldessa, Núria Marín, han presentat aquest divendres 7 d’octubre la ubicació del nou CAP, que ocuparà un espai de 5.000 metres quadrats. Argimon ha destacat que aquesta nova instal·lació serà un «guany molt clar per a la ciutadania».
Marín ha recordat que aquest equipament ha sigut llargament reivindicat pels veïns de Sant Josep, i ha augurat que serà la «joia de la corona» per la seva ubicació i centralitat.
Actualment, l’activitat del CUAP Pura Fernández es realitza en uns espais de lloguer al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat.
Increment de l’activitat assistencial
En els últims anys, s’ha detectat un increment de l’activitat assistencial del CUAP, per tant, el nou solar permetrà el trasllat i ampliació de la capacitat d’aquest CUAP al nou CAP Sant Josep.
Aquest nou espai disposarà de diferents espais per als professionals sanitaris i per als nous perfils que ha anat incorporant el Departament de Salut l’últim any per enfortir els equips d’atenció primària, com són els referents de benestar emocional, nutricionistes o futurs fisioterapeutes.
Amb aquest nou espai, s’alliberaran espais al CAP Just Oliveras per acollir també aquests nous perfils de professionals. Així mateix, es traslladarà el servei de diagnòstic per la imatge i permetrà disposar d’una segona base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), més pròxima a la zona nord del municipi.
També es disposarà d’un espai per a la donació de sang i plasma, amb l’objectiu d’acostar i facilitar-la al màxim a la ciutadania.
