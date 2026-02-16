Obres urgents
El mal estat de l’autovia A-2 indigna els alcaldes de la zona
Avui comencen les obres per apedaçar el carril dret que el cap de setmana ha causat incidències després del pas de les borrasques Nils i Oriana.
El Periódico
Els episodis de vent i pluja dels últims dies han tornat a posar el focus sobre el deteriorament de la calçada a l’autovia A-2, sobretot al tram entre Cervera i la Panadella. Els incidents més greus es van registrar divendres, quan diversos conductors van patir múltiples punxades i vidres esquerdats per fragments d’asfalt desprès, i fins i tot es van produir col·lisions després d’una frenada en cadena.
La situació va obligar a tallar el carril dret en els dos sentits des d’ahir al tram entre la capital de la Segarra i la sortida de Sant Antolí (Ribera d’Ondara), per la falta de seguretat en la circulació. El subdelegat del Govern central, José Crespín, va explicar que la circulació no era segura i va anunciar que avui mateix començarien treballs d’urgència per reparar els desperfectes amb pedaços. De tota manera, va matisar que abans que res s’ha d’esperar que l’asfalt estigui completament sec.
Mentrestant, des de l’àmbit municipal s’insisteix que el problema no és nou. L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha lamentat en declaracions al diari Segre els desperfectes patits pels conductors i atribueix el que ha passat a una combinació de factors: "És una barreja entre el mal estat del paviment i alguns ferros que hi havia a la via". La indignació d’aquest regidor se suma a la dels seus homòlegs de la Ribera d’Ondara i Sant Guim de Freixenet.
Reclamació enquistada
Fa anys que els ajuntaments i el Consell Comarcal de la Segarra reclamen actuacions de millora en aquesta autovia. En concret, les administracions locals exigeixen una solució des del 2019. Entre el 2023 i el 2025 es va renovar un tram entre Fonolleres i Sant Pere dels Arquells, i està previst que al març comencin les obres entre Cervera i la Panadella.
Molts polítics de la zona creuen que el projecte arriba tard. A l’espera que les reparacions urgents permetin recuperar condicions de seguretat, s’ha demostrat que, quan les condicions meteorològiques empitjoren, les deficiències en aquest tram no només es noten sinó que es poden traduir en danys materials, retencions i situacions de risc real per als conductors. Els problemes es repeteixen cada vegada que plou fort: la humitat provoca sots i desperfectes que causen incidències reiterades.
