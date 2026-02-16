Carnaval 2026
El vent retarda un any el nou vestit de la reina Belluga
El temporal obliga a esperar fins al 2027 per donar a conèixer la renovació de la protagonista del Carnaval, obra de dos sastres forjats al Cirque du Soleil.
Meritxell M. Pauné
L’alerta vermella pel vendaval de dijous es va carregar la conjunció única de Santa Eulàlia i el Carnaval de Barcelona. Un caprici del calendari feia coincidir la festa major d’hivern amb l’Arribo que inaugura la gresca carnavalera i la ciutat havia previst picades d’ullet creuades entre una celebració i l’altra per singularitzar l’edició 2026. No va ser possible. La suspensió dels dos programes d’actes va esborrar l’agenda lúdica del Dijous Gras a la ciutat, a diferència de capitals catalanes del Carnaval com Sitges, Solsona o Torelló, que van esquivar les restriccions amb horaris vespertins.
L’anul·lació barcelonina té un efecte curiós sobre la protagonista de l’Arribo, la reina Belluga. Ella és la cap del Carnaval de Barcelona des de fa tres anys, quan Sergi Ots es va fer càrrec de la direcció de l’esdeveniment. Aquest any, volia estrenar un vestit a l’altura del seu lideratge. Feia 14 anys que no el renovava.
El nou vestuari té nom i cognom: Marcel Bofill i Nahoko Maeshima, de l’estudi Maru-Shima. Aquesta parella de modistes es va conèixer i es va formar professionalment a les gires mundials del Cirque du Soleil. Estan especialitzats en arts escèniques i fa tres anys l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) els va trucar perquè s’ocupessin de l’estilisme dels personatges de l’Arribo. Aquest estiu, el consistori els va demanar donar a la reina Belluga i el seu ajudant personal una imatge "més contemporània".
Allunyat de clixés
Durant cinc mesos han treballat en la conceptualització i confecció del vestuari, amb l’originalitat com a bandera. "Hem volgut fugir dels tòpics estètics del Carnaval, com les màscares venecianes i els pentinats victorians", explica Bofill, en conversa amb aquest diari. Els ha inspirat la mateixa Barcelona, en especial els seus "tons càlids i els colors del Mediterrani", en contrast amb "els clixés del trencadís de Gaudí". Tot i així, s’ha "apostat pel patronatge i per teixits amb diferents volums i textures, que són marques de la casa". També "anirà molt acolorida", prometen els dissenyadors.
L’actriu Emma Bassas, que havia de donar vida a la reina aquest dijous, s’havia emprovat el vestit però no va poder fer-lo ballar en l’assaig general de la vigília de l’Arribo. També es va suspendre. No obstant, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) confirma a EL PERIÓDICO que preveu aprofitar el muntatge per al Carnaval de l’any que ve.
