La cadena de fitnes DiR reformarà els cinc centres principals a BCN
L’empresa catalana, que suma 90.000 socis amb una vintena de clubs propis, completa la primera modernització, amb serveis nous, en els 5.000 m2 del seu centre del carrer de Tuset.
Patricia Castán
Amb un accés que recorda la recepció d’un hotel boutique, neons que anuncien cadascun dels espais, lemes motivacionals i tota la maquinària d’última tecnologia i els serveis que un vulgui per posar-se en forma o relaxar-se, el nou DiR Tuset és la millor targeta de presentació del procés de modernització i reformes iniciat per la cadena líder del fitnes a Barcelona. L’empresa catalana, que suma 90.000 socis amb una vintena de clubs propis, encadenarà la reforma dels seus altres quatre centres més grans fins al 2030.
El sector viu un moment dolç amb l’entrada en escena de la generació Z, més àvida d’estar en forma i de mantenir una vida saludable amb activitats diürnes que de sortir de festa. Així, els qui pensaven que la pandèmia havia ferit de mort els gimnasos, per donar pas a l’entrenament a casa o als parcs s’erraven, vist que els barcelonins han tornat massivament als gimnasos. Tant als grans com als petits i personalitzats, i als més elitistes com als low cost.
En el primer segment, la cadena DiR no té rival però s’esforça per posar-se al dia. Ja fa gairebé mig segle del naixement del segell, el 1979, quan va obrir les portes el DiR Maragall, que seguirien d’altres d’històrics, com els de Castillejos (1983), Gràcia (1992) i Diagonal (1998). L’empresa de Ramon Canela va continuar creixent fins a la vintena de seus pròpies (al marge de la societat que impulsa franquícies), que en l’actualitat sumen 87.000 m2 i 28.000 activitats dirigides al mes, entre les presencials, en estríming i virtuals, de manera que un usuari pugui trobar oferta a qualsevol hora.
No obstant, la llista de les pròximes renovacions consecutives arrencarà pel centre de Sant Cugat, un dels més icònics de la marca, i posteriorment li tocarà al de Castillejos, per acabar amb els de Maragall i Diagonal, pel fet de tractar-se dels més grans i perquè disposen d’una estructura que permet introduir alguns dels nous conceptes implantats ja al de Tuset. La cadena, que s’estima més no revelar les xifres d’inversió, suma una plantilla de 720 treballadors, uns 70 en oficines centrals i la resta repartits entre els centres.
Però el club mou fitxa en dues direccions, actualitzant la imatge d’alguns centres (DiR Claris i Up&Down) i en paral·lel fent reformes profundes en d’altres, com les fetes a Tuset. La mutació té la seva cara més visible en el nou accés al centre, que ara ha baixat a la planta baixa i se situa tocant al carrer d’Aribau. L’estètica de fusta i tons naturals és una de les peces perquè l’experiència d’acudir al gym sigui més "sensorial", menys freda i faci sentir el soci "a gust", remarca el fundador.
De fet, la marca es distingeix per l’amplíssima franja d’edats dels seus socis, des dels 12 anys fins a gairebé centenaris. Alguns dels centres atrauen centenars de sèniors i premien amb una quota de franc els "herois" de més de 90 anys que continuen tenint cura del seu cos. Això sí, la franja amb més presència a les seves sales és la dels 25 als 35 anys.
Serveis a mida
El centre renovat distingeix ara els seus espais com a boutiques que permeten subscriure’s als uns o als altres segons les preferències del soci. Així, es flexibilitzen les quotes partint de l’entrada base amb accés als 1.360 m2 de sala de fitnes amb tota mena d’aparells de nova generació i zona lliure d’entrenament, a les quals es poden afegir altres opcions a la carta. Una de les més noves és la sala de Hammer Strength (són centre oficial), idoni per entrenar força. Però també s’ha apostat fort pel Pilates Reformer, més la versió Glow (amb pesos), per destinar-hi tota una nova sala amb la maquinària més moderna per a l’entrenament col·lectiu.
Un altre espai d’accés també amb torn i suplement mensual és la zona Hyrox, situada on abans hi va haver un espai de cafeteria, que han vist innecessària en una zona on ja abunda l’hostaleria. Aquí es practica amb classes presencials o gravades en grup en aparells de rem, cinta, trineus de força i zona d’estirada idònia per a esquiadors. A més d’entrenament, s’hi poden fer competicions, apunten.
Als antípodes, la part de spa urbà comprèn una piscina climatitzada i jacuzzi, però, a més, el centre ha incorporat petites sales amb butaques de massatge japonès. Entre els uns i els altres, missatges motivacionals (Discipline 24/7/365, Stronger than yesterday...) i grans quadres i imatges que evoquen icones de la ciutat, perquè l’usuari se situï. "Ha de quedar clar que això és Barcelona, tenir una identitat", remarca Canela.
Aquest model s’implantarà successivament als recintes que afrontaran les transformacions integrals en aquests cinc anys, per adequar-se a cadascun dels espais. "Cal estar sempre a l’aguait de la demanda", afegeix Canela, que també és el vicepresident d’Adecaff, la patronal de l’activitat física i el fitnes, i reitera la reivindicació que les tarifes dels gimnasos continuïn castigades amb un IVA del 21%, malgrat que aporten "salut i benestar" per a la població. I del fet que la població catalana es pugui descomptar el tram de l’IRPF que sí que admeten altres comunitats.
