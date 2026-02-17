Cinc morts al cremar un traster convertit en habitatge a Manlleu
L’incendi es va originar, per causes que s’investiguen, al cobert situat al terrat. Quatre persones més van resultar ferides lleus.
Judit Bertran
Un incendi en un bloc de pisos de Manlleu (Osona) va causar ahir cinc víctimes mortals i quatre ferits lleus. El foc es va originar ahir a la nit en un traster que s’havia habilitat com a habitatge al terrat d’un bloc de cinc pisos situat al carrer de Montseny de la localitat esmentada quan, per motius que es desconeixen, les persones que eren a dins no en van poder sortir.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21.10 hores. Diversos veïns havien trucat al 112 per alertar de l’incendi al pis superior i de la presència de fum a l’escala. Aleshores es van activar un total de 13 dotacions, les quals, quan van arribar al lloc dels fets, es van trobar l’edifici totalment desallotjat. Els bombers van localitzar el foc i el van apagar el van donar per extingit a les 21.41 hores i va; ser llavors quan van trobar la primera víctima, una persona en situació d’aturada cardiorespiratòria.
Rescat de les víctimes
Després de l’extinció de l’incendi, els serveis d’emergències van agilitzar al màxim les feines de recerca de les persones i, dins del traster, hi van trobar quatre persones més. Malgrat els esforços dels bombers i els equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van activar 11 ambulàncies i dos equips de suport psicològic, no es va poder fer res més per les seves vides.
Quatre persones més van patir lesions lleus, tres de les quals van rebre l’alta després de ser ateses a les ambulàncies. La quarta no va voler ser traslladada a cap centre hospitalari.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana, es va fer càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. La Policia Local va donar suport immediat als veïns que van sortir de l’edifici, alarmats pel fum.
També ahir va morir una dona de 67 anys en un incendi al seu habitatge a Badajoz. El foc es va originar en un baix d’un bloc de pisos a la localitat d’Olivença, segons van informar fonts del Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis (CPEI) de la Diputació de Badajoz. Els equips d’emergència van intentar sense èxit reanimar la víctima, informa Belén Castaño Chaparro.
