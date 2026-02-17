Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC reclama més cursos de català per a immigrants

El grup municipal recorda que l’oferta d’aquesta formació, imprescindible per a tràmits legals, està molt per sota de la demanda des de fa anys.

Jordi Castellana, esquerra, i Jordi Valls. | EUROPA PRESS

Toni Sust

Barcelona

ERC defensarà en la comissió municipal de Drets Socials d’avui una iniciativa que combina llengua catalana i immigració, ja que demana més cursos de català per a immigrants en un moment rellevant per a la situació de molts dels estrangers a Barcelona. D’aquí a un mes i mig començarà el procés de regularització extraordinària anunciat pel Govern central. L’alcalde, Jaume Collboni, xifra en almenys 24.000 els forans que viuen a la capital catalana i que poden optar a la mesura. A tot Espanya es calcula que mig milió de persones es veuran beneficiades per la regularització.

Però el portaveu dels republicans en el consistori, Jordi Castellana, que és qui va presentar la iniciativa, un prec, no es queda només amb la situació actual, perquè el problema de la falta de places per aprendre català no ve d’ara. Castellana recorda en el text presentat que el català actua com "una eina d’integració, eix vertebrador i punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural i un element essencial per a la cohesió social" i que el seu aprenentatge és "un dret i un deure per al conjunt de la ciutadania".

Informe d’arrelament

El regidor assenyala també que "des de fa anys" diferents col·lectius d’immigrants i entitats que els representen denuncien que la demanda de cursos de català per part dels adults "supera àmpliament l’oferta del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), tant a Barcelona com en el conjunt de Catalunya", una situació que el text considera "especialment alarmant en el nivell inicial" i que, segons remarca Castellana, "es repeteix any rere any".

A més, el republicà recorda que l’Administració exigeix un curs de 45 hores de català per obtenir l’informe d’arrelament, que resulta imprescindible per a la regularització d’immigrants i per aconseguir un permís de treball i de residència. La lògica indica que ara, a portes de la regularització extraordinària, hi haurà un increment rellevant de peticions de formació en català.

El prec recorda que el CNL participa de la gestió del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), que aquests dies viu una situació criticada pels grups de l’oposició, i diverses entitats, després que les que l’han gestionat durant dècades s’hagin quedat fora. Com va avançar aquest diari, una aturada en noves consultes d’estrangeria amenaça de generar un gran embús de sol·licituds d’informació per part dels interessats en la regularització.

La iniciativa republicana reclama, pel que fa a llengua, diversos punts en concret: un pla del govern de Jaume Collboni que doni una resposta a aquest augment previsible de la demanda; un increment dels cursos del CNL a Barcelona; un requeriment per part del consistori a la Conselleria de Política Lingüística perquè obri un procés "exprés" d’homologació d’entitats i organitzacions que ofereixen cursos de català i, finalment, mesures que permetin que els que fan cursos de català puguin continuar fent-los, ja sigui a través del CNL o bé d’"entitats que treballen amb persones vulnerables i/o immigrants".

