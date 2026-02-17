Força i musculació, el primer dels manaments
Els barcelonins sucumbeixen als creixents equipaments esportius, que inclouen dels grans clubs millorats a la superespecialització i a les fórmules ‘low cost’.

Si fa 20 anys l’aeròbic i l‘step protagonitzaven la graella de classes d’un gym urbà, en l‘actuaitat la força i la musculació suposen el primer dels manaments, no ja per a forçuts, sinó com a sinònim d’uns cossos tonificats i saludables. Però les tendències del 2026 van molt més enllà.
Gerard Figueras, subdirector del grup DiR, assenyala que la generació Z ha entrat amb força als gimnasos, amb el mantra de cuidar la forma física i la salut, amplificat per les xarxes socials i la pressió de "sentir-se bé". S’imposa l’oci healthy, relata, i remarca que aquesta franja jove busca "força i miralls". La motivació principal dels barcelonins és mantenir la salut, segons l’enquesta de l’Ajuntament, en un 66,7% dels casos, sent majoria (37%) els que practiquen esport entre tres i quatre vegades per setmana, incloent-hi activitat a l’aire lliure. Una altra cosa és l’assistència al gimnàs, sagrada per a alguns, però mínima per a d’altres, i que varia segons l’edat.
En qualsevol cas, la competència creix en l’àmbit dels centres privats, perquè conviuen grans clubs com els DiR, d’origen local amb enfocament molt barceloní, amb el progressiu desplegament de cadenes de baix cost (habitualment de marques foranes a partir de fons d’inversió) amb la fórmula més mainstream per a usuaris que busquen serveis bàsics. Alhora, afloren minigimnasos molt especialitzats per a públics que busquen experiències diferents, o atenció molt personalitzada en marques de luxe, com Barry’s.
Un exemple de l’auge d’opcions el mostra el carrer d’Entença, que aglutina al seu tram mitjà diversos espais molt dispars. Des de l’XFIT Eixample (n’hi ha un altre a Sant Gervasi), que suma fitnes, classes de zumba, hipopresivos, spa i tot un desplegament d’arts marcials, que ningú endevinaria des del carrer, a moderns espais com el Templum BCN, training center, on tant es practica càrdio com boxa o brazilian jujitsu. El primer ha apostat per un model molt familiar, on els nens poden fer judo, mentre els progenitors fan pesos o ballen.
Però l’objectiu de la tonificació muscular i la força ha calat entre els que aspiren a la longevitat en forma. Per exemple, entrenar la força és avui dia un manament durant la menopausa. De cap a cap de l’urbs, espais especialitzats ho corroboren. Les màquines reformer, per als pocs que no les coneguin, són un disseny de Joseph Pilates que combina una plataforma lliscant, molles i politges per fer centenars d’exercicis variats amb una intensitat regulable.
Autèntica febre
"Fa tres anys vam començar gairebé com una aposta valenta i avui vivim una autèntica febre del pilates". Ho diu Teresa de la Fuente, una de les sòcies juntament amb Sonia Medina d’Iron Studios (Marià Cubí, 2). És una nova boutique de pilates, de les que es multipliquen, amb pesos de disseny i màquines reformer. "El fitnes està en ple auge, però el pilates, i especialment el reformer, s’ha convertit en el nou ritual urbà", assegura De la Fuente. "Ja no és sols entrenar, és una manera de viure: parar, connectar, cuidar-se i sortir sentint-te més fort i alineat". És una nova manera d’entendre el benestar. "Busquem experiències, comunitat i resultats que es notin per dins i per fora", afegeix. Fa tot just un mes que van acollir una de les festes secretes de ClandestineMood. Són esdeveniments amb llista d’espera que han sortit fins i tot a la llista Forbes.
En una altra lliga, el segment dels gimnasos assequibles, el grup Basic-Fit suma set centres a la ciutat (21 al conjunt de Catalunya). Es tracta d’una cadena original dels Països Baixos, que té arreu del món 1.600 clubs. El seu reclam és el preu, horaris amplis i "un entorn inclusiu per a persones de tots els nivells", assenyala Romain Bisiach, director de Màrqueting a Espanya.
També atents al pressupost de l’usuari, amb quotes per serveis essencials des de 15 euros, Planet Fitness, actualment present a Sant Joan Despí i Sabadell, prepara el desembarcament aquest any a la capital. Aterrarà a l’edifici Estel, amb 1.700 m2 i modern equipament i zones d’entrenament, recuperació i benestar.
