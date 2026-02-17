Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nieves Salinas, guardó de periodisme de la Societat de Medicina Estètica

La periodista Nieves Salinas. | EL PERIÓDICO

El Periódico

Madrid

Des de la desarticulació d’organitzacions criminals relacionades amb la medicina estètica fins a com protegir el pacient de la mala praxi en l’era de la desinformació. "Per reflectir el complicat escenari que viuen els metges i els pacients", la periodista d’EL PERIÓDICO Nieves Salinas ha estat distingida amb el sisè premi de periodisme Profesor Juan Ramón Zaragoza de la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME).

L’article Del bòtox party als llavis russos: els metges alerten d’"un nou tipus de delinqüència" que comercia amb productes estètics del mercat negre, publicat en EL PERIÓDICO el 5 de febrer del 2025, va ser elegit per unanimitat del jurat "com el que millor ha contribuït a informar sobre la medicina estètica".

L’entrega del guardó va tenir lloc durant la 41a edició del Congrés Nacional de Medicina Estètica de la SEME, que va congregar a Màlaga més de 4.000 metges del 12 al 14 de febrer. Salinas va rebre el premi de mans de Sergio Fernández, vice president segon de la societat mèdica.

Trajectòria

Salinas es va incorporar a la redacció d’EL PERIÓDICO des d’El Periódico de España, després de formar part del seu equip fundador. Abans, va treballar en diferents mitjans digitals com a responsable de la informació sociosanitària. Gran part de la seva trajectòria la va desenvolupar en la revista Interviú.

