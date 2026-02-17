La nova setmana de protestes dels metges arrenca amb seguiment desigual
A Catalunya, l’aturada la van secundar ahir el 6,2% dels facultatius, segons dades de la Conselleria de Salut, i el 39%, segons xifres del sindicat mèdic.
Nieves Salinas
"¡Pacient, escolta!, aquesta és la teva lluita" va ser ahir un dels crits que es van poder sentir en la primera jornada de la vaga estatal de metges que s’allargarà durant tota la setmana. Les aturades se succeiran de manera intermitent fins al juny i, segons les primeres dades oficials, no va tenir un seguiment destacat en algunes comunitats. A Catalunya, on es van convocar vagues ahir i el divendres 20, el seguiment va ser del 6,2% dels facultatius, segons la Conselleria de Salut, i del 39% dels metges catalans, segons Metges de Catalunya."¡Pacient, escolta!, aquesta és la teva lluita" ha sigut un dels crits que s’han escoltat en la primera jornada de la vaga estatal de metges que, en algunes comunitats, s’allargarà durant tota la setmana. Aturades que se succeiran, de forma intermitent, fins al mes de juny i que, amb les primeres dades oficials d’aquest dilluns, semblen no haver tingut un seguiment destacat. Almenys en algunes comunitats. A Catalunya on s’han convocat vagues aquest dilluns 16 i el divendres 20 –quan també hi haurà una manifestació–, el seguiment ha sigut del 6,2% dels facultatius segons la Conselleria de Salut, i del 39% dels metges catalans, segons Metges de Catalunya.
El ball de xifres, com en convocatòries anteriors, va tornar a ser habitual, segons si les aporten conselleries o sindicats. El seguiment va ser dispar per comunitats. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), part del Comitè de Vaga, va mostrar la "seva satisfacció" per un 90% de seguiment estimat en atenció hospitalària i un 85% en atenció primària com a mitjana entre totes les comunitats autònomes. Les xifres oficials, que van oscil·lar entre el 6% i el 24%, són inferiors.El ball de xifres, com ja va passar en les convocatòries anteriors, torna a ser habitual segons les aportin conselleries o sindicats. El seguiment, també ha sigut dispar per comunitats. En una primera valoració, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), que forma part del Comitè de Vaga i reclama interlocució directa i autònoma amb el ministeri i acabar amb la guàrdies de 24 hores, ha mostrat "la seva satisfacció" per unes xifres que ronden el 90% de seguiment estimat en atenció hospitalària i un 85% en Atenció Primària com a mitjana entre totes les comunitats autònomes. Les xifres oficials, que han basculat entre el 6% i el 24%, són ostensiblement menors. El sindicat mèdic madrileny Amyts va xifrar entre el 65% i el 75% el seguiment a la comunitat en la primera jornada d’aturades, mentre que la Conselleria de Sanitat va apuntar a un 10-15% en el torn de matí. A Galícia, la participació durant el torn de matí va ser del 16,8% en el conjunt de la sanitat: més alta en hospitals (21,1%) que en l’atenció primària, en la qual es va quedar en el 5,9%El sindicat mèdic madrileny Amyts, pel seu costat, ha xifrat en un 65-75% el seguiment en la comunitat en la primera jornada d’aturades, mentre que la Conselleria de Sanitat ha apuntat a un 10-15% en el torn de demà. A Galícia, amb dades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) la participació durant el torn de demà ha sigut del 16,8% en el conjunt de la sanitat: més alta en hospitals (21,1%) que en l’Atenció Primària, on es queda en el 5,9%.
El Servei Extremeny de Salut (SES) va xifrar en un 18,77% el seguiment de la vaga, i el Servei Aragonès de Salut, en el 13,5%. Els sindicats mèdics –CESM Aragó i FASAMET– van valorar el "total suport" dels professionals.El Servei Extremeny de Salut (SES), per la seva banda, ha xifrat en un 18,77% el seguiment de la vaga i el Servei Aragonès de Salut ha situat en el 13,5% el seguiment i els sindicats mèdics -CESM Aragó i FASAMET- han remarcat el "total suport" dels professionals. A Castella i Lleó, el 20% dels metges van secundar la vaga durant el torn de matí, segons la Gerència Regional de Salut a les 11 àrees de salut de la comunitat. El Servei Andalús de Salut (SAS) va xifrar en un 24,74% el seguiment de la primera jornada, mentre que el Sindicat Mèdic Andalús va calcular que més del 50% de la plantilla va secundar la vaga a Andalusia.A Castella i Lleó, el 20% dels metges han secundat la vaga durant el torn de matí, segons les dades facilitades per la Gerència Regional de Salut (SACYL) en les 11 àrees de salut de la comunitat, mentre que el Servei Andalús de Salut (SAS) ha xifrat en un 24,74% el seguiment de la primera jornada. No obstant, el Sindicat Metge Andalús ha xifrat en més d’un 50% de la plantilla el seguiment de la vaga mèdica a Andalusia.
Èxit segons els sindicats
Les dades suposen, segons el parer de la CESM, "un important èxit de seguiment", tenint en compte que s’han establert uns "serveis mínims abusius" que exigeixen aproximadament un 75% dels efectius en uns serveis no essencials i un 100% en els essencials, quan en d’altres moments, com el període de vacances, les plantilles funcionen al 40%. Per aquesta raó, hi ha comunitats que han recorregut a la via judicial per denunciar aquesta imposició de "serveis mínims abusius", superiors als fixats per a la vaga que es va convocar el mes de desembre passat.Les dades suposen, segons el parer de CESM, "un important èxit de seguiment", tenint en compte que s’han establert uns "serveis mínims abusius" que exigeixen aproximadament un 75% d’efectius en serveis no essencials i un 100% en els essencials, quan en altres moments, com pot ser el període de vacances, les plantilles funcionen al 40% en serveis no essencials. Per aquesta raó, indiquen, hi ha comunitats que han recorregut a la via judicial per denunciar aquesta imposició de "serveis mínims abusius", superiors fins i tot als fixats per a la vaga que es va convocar el mes de desembre passat.
Des de la CESM, i davant els quatre dies d’aturada que queden, es va voler traslladar un missatge de "disculpes" als pacients "per les molèsties que aquesta vaga pugui ocasionar".
