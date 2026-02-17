Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Salut defensa incentivar els CAPs per escurçar baixes

Salut defensa incentivar els CAPs per escurçar baixes

Salut defensa incentivar els CAPs per escurçar baixes / CAPTURA VÍDEO PI STUDIO

B. P.

Barcelona

La Conselleria de Salut defensa que condicionar part del pressupost dels CAPs a la durada de les baixes laborals que es concedeixin, mesura que el departament preveu portar a terme, suposa una "millora en la gestió" d’aquestes i no –com l’han acusat– una retallada de la seva durada. El departament defensa que no es tracta d’"incentivar" els metges o infermeres per "reduir" la durada de les baixes (ni donar "altes precoces"), sinó "fer actuacions per adequar la durada a la realitat clínica del procés". Salut preveu donar incentius econòmics perquè les baixes relacionades amb la salut mental i les lesions osteomusculars no s’allarguin més del que cal.

Subscriu-te per seguir llegint

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents