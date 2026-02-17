Salut defensa incentivar els CAPs per escurçar baixes
B. P.
Barcelona
La Conselleria de Salut defensa que condicionar part del pressupost dels CAPs a la durada de les baixes laborals que es concedeixin, mesura que el departament preveu portar a terme, suposa una "millora en la gestió" d’aquestes i no –com l’han acusat– una retallada de la seva durada. El departament defensa que no es tracta d’"incentivar" els metges o infermeres per "reduir" la durada de les baixes (ni donar "altes precoces"), sinó "fer actuacions per adequar la durada a la realitat clínica del procés". Salut preveu donar incentius econòmics perquè les baixes relacionades amb la salut mental i les lesions osteomusculars no s’allarguin més del que cal.
