Talls i retards a Rodalies el dia de la seva "reobertura total"
L’R3 i l’R8 segueixen sense servei als trams tancats després de l’accident de Gelida, mentre que l’RL4, reoberta diumenge, es va tallar de nou entre Cervera i Calaf per filtracions en un túnel.
Pau Lizana Manuel
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar dimarts que aquesta setmana seria la de la "reobertura total del sistema en el conjunt de Rodalies". Més cauta que en anteriors ocasions, Paneque no va parlar de "normalitat" i va limitar la seva promesa al fet que la xarxa ferroviària catalana funcionés sense els talls de línia que s’havien realitzat per fer revisions i obres d’emergència després de l’accident de Gelida.La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar dimarts passat que aquesta setmana seria la de la "reobertura total del sistema en el conjunt de Rodalies". Més cauta que en anteriors ocasions –durant els primers dies de crisi va prometre, sense èxit, el restabliment del servei–, Paneque no va parlar en aquesta intervenció de "normalitat" i va limitar la seva promesa a què la xarxa ferroviària catalana funcionés sense els talls de línia que es van portar a terme per fer revisions i obres d’emergència després del fatídic accident de Gelida.
No obstant, Rodalies es va despertar amb alguns d’aquests talls en marxa i amb els retards que es deriven dels 193 punts en els quals els trens han d’avançar amb limitacions de velocitat.No obstant, Rodalies s’ha despertat avui amb alguns d’aquests talls encara en marxa, i amb els retards ja quotidians derivats dels 193 punts en els quals els trens han d’avançar encara amb limitacions de velocitat.
La més perjudicada
L’R3 continua sent la línia més perjudicada i ahir no hi va circular cap tren. A més del macrotall que tanca des d’octubre tot el seu traçat entre l’Hospitalet i la Garriga per obres de desdoblament, la línia tampoc ofereix servei entre Vic i Puigcerdà o la Tor de Querol des de l’accident de fa un mes. La consellera va apuntar la setmana passada a la possibilitat que el servei es restablís entre la Garriga i Campdevànol, però no hi ha previsió per a aquesta reobertura ni per a la resta de la línLa R3, així, continua sent la línia més perjudicada i sobre els seus raïls no circula aquest dilluns cap tren. A més del macrotall que tanca des del mes d’octubre passat tot el seu traçat entre l’Hospitalet i La Garriga per obres de desdoblament, la línia tampoc ofereix servei entre Vic i Puigcerdà o La Tor de Querol des de l’accident de fa un mes. La consellera va apuntar la setmana passada a la possibilitat que el servei es restablís entre La Garriga i Campdevànol, però de moment no hi ha previsió per a aquesta reobertura ni per a la resta de la línia.
ia. De fet, la línia funciona mitjançant busos substitutoris –la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora– que parteixen des de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i des de la capital d’Osona fins a Puigcerdà i viceversa. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà el bus ha de seguir la collada de Toses per aturar-se a l’estació de La Molina, cosa que allarga el viatge fins a dues hores i mitja.
L’últim èxit del Govern va ser la reobertura, dissabte, de l’RL4 entre Cervera i Manresa, des d’on pot completar-se el trajecte original de la línia fins a Terrassa amb trens llançadora de l’R4. Ahir, el servei es va despertar interromput entre Cervera i Calaf, segons diuen fonts d’Adif, després que els maquinistes detectessin "filtracions d’aigua a l’interior d’un túnel".
L’R8, entre Martorell Central i Granollers Centre, continua tancada indefinidament, malgrat que pel seu traçat ja circulen combois de mercaderies. També continua funcionant a trams l’R4, tallada entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, on es va produir l’accident.La R8, que circula entre Martorell Central i Granollers Centre, també continua tancada indefinidament, tot i que pel seu traçat ja circulen combois de mercaderies. Es tracta de la línia comercial que travessa el túnel de Rubí que, precisament, va bloquejar els trens de mercaderies durant diversos dies a l’inici de la crisi. I també continua funcionant a trams la R4, tallada entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, on es va produir l’accident. En alguns punts, com entre Terrassa i Manresa (R4) i entre Maçanet i Blanes (R1), funcionen trens llançadora amb freqüència de pas regulada i velocitat vigilada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips