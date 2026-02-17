Torna l’alta velocitat entre Andalusia i Madrid després d’un mes de talls
ÁLVARO GARCÍA-ARÉVALO
El ministre de Transports, Óscar Puente, va avançar que la línia de l’AVE entre Madrid i Sevilla tornarà a obrir avui o demà, després de més d’un mes de talls per causa de l’accident ferroviari d’Adamuz. El ministeri treballa perquè es produeixi "al més aviat possible" i aviat confirmaran el moment exacte en què estarà de nou oberta la connexió entre Madrid i Andalusia.Bones notícies per als viatgers de l’alta velocitat. El ministre de Transport Óscar Puente, ha avançat que la línia de l’AVE entre Madrid i Sevilla tornarà a obrir aquest dimarts o dimecres, després de més de un mes de talls per l’accident ferroviari de Adamuz. El Ministeri està treballant perquè es produeixi "al més aviat possible" i aviat confirmaran el moment exacte en què hi haurà de nou oberta la connexió entre Madrid i Andalusia.
Les últimes borrasques havien retardat els treballs, fet que va portar Transports a endarrerir la data d’obertura. Els equips d’Adif han treballat en els últims dies a la plataforma i superestructura "per recuperar tan aviat com sigui possible i en plenes condicions el trànsit ferroviari". Les precipitacions havien retardat algunes intervencions que necessiten fer-se sense pluges, per la qual cosa la finalització dels treballs de reparació de la infraestructura a Adamuz ha depès, en part, de l’evolució meteorològica.Les últimes borrasques havien retardat els treballs el que va portar a Transportes a posposar la data d’obertura. Els equips de Adif han estat treballant en els últims dies en qüestions referides a la plataforma i superestructura "per recuperar tan aviat sigui possible i en plenes condicions el trànsit ferroviari". En aquest sentit les precipitacions havien retardat alguns treballs que necessiten fer-se sense pluges per la qual cosa la finalització de tots els treballs de reparació de la infraestructura a Adamuz han depès, en part, de l’evolució meteorològica.
El terrible accident d’Adamuz del 18 de gener, en el qual un tren Iryo va col·lidir amb un Alvia, cosa que va provocar la mort de 46 persones, va paralitzar la circulació d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia.
