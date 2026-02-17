Seguretat viària
El tram més perillós de la xarxa viària estatal: els 5,9 quilòmetres de l’N-340 a Mont-roig del Camp
Es tracta de la carretera amb més probabilitat de tenir un accident greu o mortal, segons l’estudi iRAP
RÀNQUING | Les 10 carreteres més perilloses de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca l’Arrabassada després de cinc anys
Glòria Ayuso
Els 5,9 quilòmetres de l’N-340 a Mont-roig del Camp fins a la intersecció amb la T-323, a la província de Tarragona, són els més perillosos de tota la xarxa viària estatal.
I amb diferència. El risc de tenir un accident greu o mortal per part del conductor es troba en els 200,9 punts, segons l’índex iRAP 2022-2024, que ha presentat el RACC i que ha analitzat 26.500 km de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (XCE), de titularitat íntegrament ministerial.
Dos trams de l’N-340
El segon tram més perillós, l’N-6, es troba a Lleó, i compta amb una puntuació de risc molt inferior, de 160. La perillositat, segons la metodologia iRAP, es mesura considerant el nombre d’accidents greus o mortals en relació amb els quilòmetres de via, tenint en compte només els trams amb una intensitat mitjana de circulació de 2.000 vehicles i una longitud mínima de cinc quilòmetres. D’aquesta manera, en poc més de cinc quilòmetres de l’N-340 a Mont-roig del Camp, es van produir tres accidents greus o mortals entre el 2022 i el 2024.
Aquest tram de l’N-340 és l’únic entre els deu primers ubicat a Catalunya. Però darrere de l’N-110 a Segòvia, que compta amb 7,5 quilòmetres que són el tercer tram més perillós amb un índex de perillositat de 144, es repeteix de nou l’N-340 en un altre tram a Castelló d’11,4 quilòmetres, al límit entre València i Castelló i l’enllaç amb l’N-225. Hi va haver fins a cinc persones mortes o ferides greus, la xifra més alta, si bé al passar en més d’11 quilòmetres l’índex és proporcionalment més baix.
12% de km amb risc
Els 10 trams amb més risc de la Xarxa de Carreteres de l’Estat corresponen tots a carreteres convencionals, de calçada única i amb un carril per sentit de circulació. L’índex de risc a les vies convencionals és gairebé quatre vegades superior a l’índex de risc en les vies d’alta capacitat.
L’estudi iRAP conclou que gairebé el 12% dels 26.500 km que suma tota la xarxa estatal de carreteres presenten un risc elevat o molt elevat per als conductors de tenir un accident de trànsit greu o mortal.
3.873 accidents
En conjunt, s’han analitzat 3.595 trams de la XCE, que sumen 26.470 km. La XCE suposa el 16% de la longitud de les carreteres espanyoles i canalitza el 53% del trànsit total. S’han tingut en compte un total de 3.873 accidents amb resultat de víctimes mortals o ferits greus ocorreguts a la XCE en el trienni 2022-2024, dels quals 1.192 van ser accidents mortals amb un resultat de 1.341 persones mortes i 2.681 van ser accidents greus amb un desenllaç de 3.566 persones ferides de gravetat.
L’informe iRAP es du a terme des de fa 24 anys per iniciativa de l’organització International Road Assessment Programme (iRAP), que promou la millora de la seguretat viària. Des de l’any 2002 es publica el mapa del risc de la xarxa viària de Catalunya seguint la metodologia d’aquesta organització (abans anomenada EuroRAP).
