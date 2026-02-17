Venda ambulant, alcohol i soroll, les conductes incíviques més denunciades
L’any passat, la Guàrdia Urbana va gestionar 422.798 incidents a través del telèfon d’emergències 112. Gairebé un 25% eren actes que tensionen la convivència.
Germán González
Barcelona compta des de diumenge passat amb una ordenança de convivència actualitzada per acabar amb l’incivisme amb sancions més elevades. La Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu especial amb més presència en els punts de la ciutat amb més queixes. L’intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, va assenyalar ahir que es reforçarà la vigilància amb agents uniformats i de paisà, especialment en zones d’oci i en places i parcs on hi ha concentració de botellon, pintades o sorolls que molesten els veïns.Barcelona compta des d’aquest diumenge amb una ordenança de convivència actualitzada per acabar amb l’incivisme amb sancions més elevades. Per aplicar-la, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu especial amb més presència en els punts de la ciutat en els que s’ha constatat més queixes des de la ciutadania. L’intentin denti major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha assenyalat que es reforçarà la vigilància amb agents uniformats i de paisà a tota la ciutat, especialment en zones d’oci i punts com places i parcs en els quals hi ha concentració de ‘botellon’, es produeixen pintades o hi ha sorolls que molesten als veïns.
L’any passat, la Guàrdia Urbana va gestionar un total de 422.798 incidents a través del telèfon d’emergències 112, un 5,2% més que el 2024. Gairebé un 25% eren conductes que tensionen la convivència i originen molèsties en l’espai públic, com venda ambulant, consum d’alcohol o sorolls, juntament amb les relacionades amb animals o locals de concurrència pública.L’any passat la Guàrdia Urbana va gestionar 422.798 incidents a través del telèfon d’emergències 112, cosa que suposa un 5,2% més que el 2024. Gairebé un 25% eren conductes que tensaven la convivència i que originen molèsties en l’espai públic (com a venda ambulant, consum d’alcohol o sorolls), al costat de les relacionades amb animals o locals de concurrència pública.
A més, es van produir 114.528 denúncies per conductes incíviques a la ciutat. La més denunciada, amb un 47,6%, és la venda ambulant, i el 80% d’aquests casos són actes per abandonament de material al carrer, ja que els venedors veuen els agents i surten corrents, deixant els objectes que comercien irregularment. Un 35,5% de les denúncies és per consum d’alcohol en la via pública, un 7,36% per contaminació acústica i un 5,8% per fer necessitats fisiològiques al carrer.A més, també es van produir 114.528 denúncies per conductes incíviques a la ciutat. La més denunciada, amb un 47,6%, és la venda ambulant i el 80% d’aquests casos són actes per abandonament de material al carrer, ja que quan els venedors, majoritàriament els ‘llauners’, veuen als agents surten corrents i deixen els objectes que comercien irregularment. Un 35,5% de les denúncies és per consum d’alcohol en la via pública, un 7,36% és per contaminació acústica i un 5,8% és per fer necessitats fisiològiques al carrer.
Velázquez va remarcar que la nova convivència respon a "la necessitat clara de reduir les conductes incíviques" a Barcelona i garantir la seguretat ciutadana amb "una eina actualitzada". La policia actuarà "amb la màxima intensitat" quan es detecti la presència de més gent en l’espai públic i establirà "punts de vigilància" en zones on s’ha constatat el consum d’alcohol, venda ambulant, pintades, més soroll o actes vandàlics.Velázquez ha remarcat que la nova convivència respon a "la necessitat clara de reduir les conductes incíviques" a Barcelona així com garantir la seguretat ciutadana amb "una eina actualitzada". Per això, la policia actuarà "amb la màxima intensitat" quan es detecti la presència de més gent en l’espai públic i establirà "punts de vigilància" en zones les que s’ha constatat el consum d’alcohol, venda ambulant, pintades, més soroll o actes vandàlics.
L’objectiu és reduir els actes incívics perquè incideixen en la percepció de seguretat de la ciutadania, segons l’intendent major de la Guàrdia Urbana.
La nova ordenança municipal estableix sancions de 100 a 3.000 euros en situacions que agreugen la convivència. La més castigada són les rutes alcohòliques per generar soroll, consum de begudes i molèsties veïnals. També se sanciona amb 750 euros orinar en "punts sensibles" com carrers o zones d’oci, no diluir el pipí dels animals o el soroll en zones acústicament tensionades, amb 3.000 euros. La nova ordenança estableix sancions de 100 a 3.000 euros en les situacions que agreugen la convivència. La més castigada són les ‘rutes alcohòliques’ al generar soroll al carrer, consum de begudes i molèsties veïnals. També es castiguen amb 750 euros orinar en "punts sensibles" com carrers, entorns amb lavabos públics o zones d’oci, no diluir el pipí dels animals o el soroll en zones acústicament tensades amb 3.000 euros.
Exhibicionisme
D’altra banda, castiga els actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, com ara l’exhibicionisme o la masturbació en públic. La modificació inclou que les persones que facin pintades en llocs no autoritzats siguin castigades amb fins a 600 euros i penalitza també promoure, afavorir o col·laborar amb aquesta activitat. L’infractor haurà d’assumir el cost de neteja. També es recull l’obligació de diluir miccions d’animals amb sancions de fins a 300 euros.D’altra banda, castiga actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, com l’exhibicionisme o masturbació en públic. En el cas de les pintades, la modificació inclou que les persones que les realitzin en llocs no autoritzats siguin castigades amb fins a 600 euros i també penalitza que es promogui, afavoreixi o col·labori amb aquesta activitat. A més, l’infractor haurà d’assumir el cost de neteja. També es recull l’obligació de diluir miccions d’animals (excepte gossos d’assistència) amb sancions de fins a 300 euros.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va deixar clar que als únics que no els pot agradar la nova ordenança és als "pocavergonyes" que cometen incivisme en l’espai públic. Va remarcar la importància de tenir "respecte a les normes" pel bé de la convivència i que complir amb l’ordenança "implica la corresponsabilitat de tots" juntament amb l’actuació preventiva de la Guàrdia Urbana en "punts sensibles" de tots els districtes. nL’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha deixat clar que als únics que no els pot agradar la nova ordenança és als "pocavergonyes" que cometen incivisme en l’espai públic i per això ha remarcat la importància de tenir "respecte a les normes" pel bé de la convivència. En aquest sentit, ha recordat que complir amb l’ordenança "implica la corresponsabilitat de tots" junt amb l’actuació preventiva de la Guàrdia Urbana en "punts sensibles" de tots els districtes.
