En el 12% de la xarxa hi ha un risc elevat de tenir un accident greu
L’índex més alt es registra a Aragó (21%) i el més baix a Madrid (2%). Castella i Lleó és la que suma més quilòmetres perillosos: 895.
G. A.
El 12% de la xarxa de carreteres estatals presenta un risc elevat o molt elevat per als conductors de tenir un accident de trànsit greu o mortal. És el que es desprèn de l’estudi iRAP, centrat en els 26.500 quilòmetres de la xarxa de titularitat estatal. L’estudi reflecteix que per primera vegada en 15 anys ha augmentat l’índex de risc a les autopistes i autovies durant l’últim trienni.
Aragó és la comunitat autònoma amb més proporció de quilòmetres de la xarxa de carreteres estatal que discorren pel seu territori amb risc elevat i molt elevat, fins al 21%. En l’altre extrem, la Comunitat de Madrid és la que presenta menys proporció de trams de risc molt elevat o elevat que discorren pel seu territori, amb només un 2%, seguida del País Valencià (7%) i d’Andalusia (8%).
Castella i Lleó és la comunitat amb més quantitat de quilòmetres de l’XCE que discorren pel seu territori amb risc elevat i molt elevat, amb 895 quilòmetres. Precisament, en el rànquing de carreteres més perilloses per províncies, Castella i Lleó compta amb dues en les primeres posicions: Lleó (27%), Osca (26%) i Palència (25%) tenen una proporció de trams de l’XCE de risc superior al doble de la mitjana espanyola situada en el 12%. Tot i que les carreteres de l’Estat representen de mitjana el 16% del conjunt de la xarxa viària, hi ha disparitat entre comunitats: al País Valencià, Comunitat de Madrid, La Rioja, Cantàbria i Aragó l’XCE representa més del 20% de les vies interurbanes. D’altra banda, a Andalusia, Catalunya i Galícia l’XCE representa el 15% o menys del global de les seves vies interurbanes.
Creix el risc en autopistes
En els últims anys el risc a la Xarxa de Carreteres de l’Estat ha anat baixant, però les carreteres convencionals continuen sent les més sorprenents. Autopistes i autovies suporten més de quatre vegades el trànsit i concentren el 55% dels accidents greus o mortals; però les vies convencionals, amb menys trànsit, sumen el 45%, cosa que n’explica el risc més elevat. Tot i així, es detecta una cosa cridanera: per primera vegada en 15 anys ha pujat el risc en autopistes i autovies: passa de 6,1 a 6,4.
Hi ha 15 carreteres que concentren el 51% del total de quilòmetres de risc elevat i molt elevat, que es registren en només 1.601 quilòmetres. Es tracta en tots els casos de carreteres convencionals, habitualment amb calçada única i un carril per sentit. La carretera N-330 (d’Alacant a Saragossa) encapçala aquesta llista, seguida de l’N-420 (de Tarragona a Còrdova) i de l’N-630 (la Ruta de la Plata).
