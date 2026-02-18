Presumpta xarxa delictiva
La jutge cita més d’una quinzena d’investigats per la trama corrupta de l’abocador de Seva
El jutjat de Vic fixa dues dates al març perquè acudeixin a declarar dos exalcaldes, tres càrrecs de la Generalitat, empresaris i treballadors del dipòsit de Fitó
La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
J. G. Albalat
Les conclusions de la investigació sobre la presumpta trama delictiva en un abocador de Seva (Osona), en el qual suposadament es van llançar tones de residus no autoritzats, han portat la jutge que indaga en el cas a citar com a imputats més d’una quinzena de persones. El Jutjat d’Instrucció número 1 de Vic ha requerit a polítics, empresaris, funcionaris i treballadors que compareguin com a investigats durant el pròxim març per la causa oberta pel dipòsit de Fitó. El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil va detectar que a l’abocador es van enterrar presumptament residus que superaven el permís de la instal·lació, limitat a runes inertes d’obra, amb la suposada intenció de multiplicar beneficis fins i tot amb el risc de contaminar el medi ambient, com va avançar EL PERIÓDICO.
Entre els investigats, figuren dos excalcaldes de Seva, Josep Palmarola (CiU) i Francesc Xavier Rierola (ERC), i tres càrrecs de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), inclosos l’exdirector, Josep Maria Tost; el director de l’àrea d’infraestructures de l’organisme de la Generalitat, Josep Simó, i el cap del departament d’inspeccions i control, Jordi Minguell. La llista la completen el gerent de l’abocador; dos socis de l’empresa que gestiona l’abocador, Restauracions Ambientals Catalanes (RAC); cinc treballadors vinculats al dipòsit; un inspector de l’ARC; una secretària municipal, i una exarquitecta de l’Ajuntament de Seva.
La magistrada ha acceptat citar les 14 persones que un atestat recent aportat per la unitat del Seprona de Barcelona va proposar investigar. La fiscalia va sol·licitar que el jutjat requerís tots els assenyalats en l’informe de la Guàrdia Civil. La jutge ha previst repartir les declaracions entre el 5 i el 26 de març.
Els implicats es defensen
El dictamen del Seprona revela una suposada operativa sistemàtica d’encobriment de residus contaminants no autoritzats, que haurien generat abocaments de líquids tòxics a un barranc. També adverteix que presumptament es van evadir més de 600.000 euros en el pagament del cànon per deposició de residus i es va adulterar documentació, tant per camuflar suposadament l’ingrés de residus no permesos com per fingir que es van rebre residus que els agents creuen que es van llançar indegudament en terrenys sense control.
En conversa amb EL PERIÓDICO, fonts de RAC han negat tots els fets que la Guàrdia Civil apunta i han defensat que no s’han pogut demostrar. També en declaracions a aquest mitjà, l’exalcalde històric Josep Palmarola ha rebatut les irregularitats que el Seprona li imputa. «De temes que no corresponguin, no n’hi ha hagut ni un de sol», respon l’exregidor, que va encapçalar l’Ajuntament de Seva entre 1979 i 2011.
Al seu torn, ha desmentit que els permisos per a l’abocador i la pedrera adjacent es tramitessin sense ajustar-se als plans urbanístics de Seva i que es falsegés la firma de l’exarquitecta del consistori en un document clau, com els agents sospiten. Sí que admet comptar amb un 20% d’accions de l’empresa de l’abocador des que era alcalde, a través d’una societat de la seva dona.
Sobre això, afirma que un dels promotors de l’abocador les hi va oferir perquè volia un soci sobre el terreny, perquè informés si apareixien queixes. «Hi havia confiança, no ho veig malament, és una participació normal i corrent, d’abans del 2006. ¿Si hem tingut guanys? I pèrdues també», contesta Palmarola. Emfatitza que va forçar que l’Ajuntament prengués part també de RAC amb un altre 20% i que, «en qualsevol modificació, l’Ajuntament en tingués el control, perquè són necessaris el 90% dels vots» dels accionistes.
Testimonis i perjudicats
El cos policial relaciona els incriminats amb un presumpte entramat corrupte ideat per delinquir. Els atribueix presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, contra la hisenda pública i sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme, així com supòsits il·lícits per falsedat documental, prevaricació i organització criminal.
A més, una desena de persones acudirà al jutjat com a testimonis o perjudicats el 9 d’abril. Quatre dels testimonis són empleats de l’abocador i un altre és un inspector de l’empresa contractada per la Generalitat per supervisar el recinte. Els perjudicats són tres treballadors de la pedrera que es van intoxicar el 2019 per inhalar efluvis dels líquids del dipòsit.
Al jutjat també hi assistirà un representant de la comunitat de propietaris de la urbanització de Can Garriga, que exerceix d’acusació. Veïns de la zona residencial, situada a escassos metres de l’abocador i la pedrera de Fitó, denuncien esquerdes i vibracions a les cases a causa de les detonacions de l’activitat extractiva, a més de sorolls i males olors que atribueixen a sengles activitats industrials, que jutgen il·legals.
La comunitat té pensat sol·licitar que la jutge suspengui les tasques de manera cautelar a l’abocador i la pedrera mentre escruten les suposades irregularitats. Els residents asseguren que les voladures a la pedrera tornen a ser setmanals des de mitjans de gener.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà