Previsió meteorològica
Catalunya reactiva les alertes per vent davant l’arribada de la borrasca Pedro
El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per ratxes de més de 70 quilòmetres per hora en gran part del territori català entre dijous i divendres
L’Aemet anuncia l’arribada de la borrasca Pedro a Espanya, que deixarà forts vents i un temporal marítim entre dimecres i dijous
Valentina Raffio
L’arribada de la borrasca Pedro ha obligat a activar de nou els avisos per mal temps a Catalunya. El Servei Meteorològic estima que el pas d’aquest front pel territori deixarà ratxes de més de 70 quilòmetres per hora en diversos punts del territori entre aquest mateix dimecres a la tarda i divendres al matí. Dijous es perfila, per ara, com la jornada més complexa d’aquest episodi. Hi ha avisos per vent de nivell groc i taronja en gran part de les comarques catalanes, i les zones de més risc són el litoral de Tarragona i part de la franja pirinenca. Protecció Civil, per la seva banda, afirma que ja s’ha activat la fase d’alerta del pla VentCat i ha convocat el comitè tècnic per coordinar el desplegament d’actuacions davant aquesta borrasca. Les autoritats demanen a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi.
Pedro irromprà a Catalunya aquest dimecres a la tarda. En les seves primeres aventures, aquest front activarà avisos grocs per vent en comarques com el Ripollès, la Selva, la Garrotxa i Osona. Tot apunta que la situació anirà escalant durant la nit i donarà lloc a un escenari més complex de cara a dijous. Per a aquella jornada, des de primera hora del matí fins a la nit, gran part de les comarques catalanes estaran en avís groc o taronja per vents de fins a 70 quilòmetres per hora que podrien donar lloc a ratxes encara més elevades que, al seu torn, podrien causar eventuals danys en territoris ja castigats per les borrasques i les ventades de les últimes setmanes.
Dijous a primera hora s’activaran avisos grocs per vent a Barcelona, el Baix Llobregat i diverses comarques més. Al llarg del matí s’afegiran a la llista almenys una vintena de territoris del litoral, el prelitoral central i el Pirineu. Els avisos més severs, de nivell taronja, es concentraran en comarques com l’Anoia, el Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Ebre i el Montsià, d’una banda, i el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars i l’Alta Ribagorça, d’altra banda. El Meteocat estima que la majoria d’avisos es mantindran fins com a mínim la mitjanit.
Tot apunta que la situació s’anirà estabilitzant de cara a divendres. Aleshores només hi ha avisos de nivell groc activats a la franja pirinenca, des de la Vall d’Aran fins a l’Empordà. A les altres comarques, sembla que Pedro donarà pas a un ambient de calma i, amb una mica de sort, fins i tot de bon temps.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà