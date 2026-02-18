BCN reforça els semàfors perquè no fallin en futures apagades
El contracte per al 2016-2018 inclou instal·lar o substituir 1.121 bateries. Es vol evitar la situació de l’apagada del 2025 amb semàfors sense funcionar i conductors i vianants improvisant.
Gisela Macedo
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts el nou contracte de manteniment i reparació de les instal·lacions de regulació del tràfic per al període 2026-2028, que inclou, entre altres actuacions, la instal·lació o substitució de bateries perquè els principals semàfors de la ciutat continuïn funcionant en cas d'apagada. El consistori ha donat llum verda al contracte amb un pressupost estimat de 34,3 milions d'euros (sense IVA), cosa que suposa un increment d'uns 2,5 milions d'euros anuals respecte a l'actual.
És el segon intent de licitar el contracte, després que l'anterior quedés frenat el 2025 per sengles recursos de dues empreses. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha donat la raó a les companyies i ha obligat l'ajuntament a modificar els plecs de la contractació perquè no premiï amb més punts a les ofertes dels candidats que acreditin més experiència en la gestió d'encreuaments semaforitzats.
L'adjudicació, amb una durada inicial de dos anys i possibilitat de pròrroga per dos més, se centra en el manteniment i la reparació dels 39.772 semàfors que hi ha distribuïts en 1.805 encreuaments de la capital catalana, inclosos els adaptats per a persones amb discapacitat visual. A més, inclou el manteniment de noves pilones retràctils antiterroristes, càmeres de supervisió del tràfic, plafons informatius i les esmentades bateries o sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI), amb l'objectiu de garantir el bon funcionament de tots els equips.
L'ajuntament vol evitar que es repeteixi l'escena de semàfors apagats i conductors i vianants improvisant com va passar en l'apagada del 28 d'abril del 2025. Per això, el contracte inclou la instal·lació o substitució de 1.121 bateries, que es col·locaran primer en aquells semàfors situats en encreuaments de la xarxa bàsica de la ciutat.
Així, Barcelona es posa les piles per garantir que els semàfors continuïn funcionant amb sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI): "Ja ho vam veure el dia de l’apagada", va recordar la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet.
Pilones antiterroristes
El contracte incorpora el manteniment de 81 noves pilones retràctils antiterroristes, instal·lades en els últims anys en punts estratègics com la plaça de la Catedral, la Via Laietana, el carrer Jaume I, la Rambla i el Portal de la Pau, amb l'objectiu de reforçar la seguretat.
Des de l'atemptat de la Rambla del 2017 i arran que Catalunya elevés el nivell d'alerta antiterrorista a 4 sobre 5, l'Ajuntament de Barcelona ha anat col·locant aquest tipus de dispositius en diversos punts clau de la ciutat. A més, en carrers que s'estan reformant, aquestes pilones estan substituint altres elements de protecció, com jardineres, segons fonts municipals consultades per aquest diari. En aquest context, l'empresa encarregada del manteniment haurà de mantenir un estoc mínim d'impostos per garantir rapidesa en la substitució del material que quedi obsolet o s'avariï.
Així mateix, el contracte del servei inclou revisions preventives periòdiques, neteja i correcció d'anomalies. "Amb aquest nou contracte aprofundim en la prevenció, anticipant-nos abans que les coses s'espatllin", ha insistit Bonet. També s'estableix que, quan es produeixin incidències imprevistes que afectin el funcionament dels equips, les reparacions hauran de poder realitzar-se les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Tots els semàfors de Barcelona funcionen des del 2024 amb tecnologia led, després de la seva completa renovació. Segons dades del consistori, aquest canvi ha reduït el consum diari d'electricitat de 46.000 kWh a 10.000 kWh i ha evitat l'emissió de 18 tones de CO2 a l'any. També es calcula que ha generat un estalvi econòmic mensual de més de 66.000 euros.
L’Ajuntament també va anunciar que, dins del pla Endreça, es milloraran 453 encreuaments semaforitzats i entre el 2025 i el 2027 es preveu un total de mil intervencions de renovació de leds, substitució de comeses elèctriques i instal·lació de reguladors connectats per fibra òptica per millorar la telegestió.
La licitació s'ha dividit en dos lots, corresponents a les zones Besòs i Llobregat, i incorpora criteris de contractació pública sostenible. Segons el consistori, aquestes instal·lacions de regulació del tràfic són "clau" per a la mobilitat i la seguretat viària, i aquest nou contracte busca garantir "l'eficiència, la rapidesa d'actuació i la seguretat de conductors i vianants".
