El consistori reafirma la concessió milionària dels xiringuitos
Patricia Castán
La recent adjudicació de l’explotació dels xiringuitos de platja per al període 2026-2029 es va saldar amb una oferta vencedora que va superar el milió d’euros i amb alguns recursos dels afectats per presumptes incidències en el procediment. El grup municipal de Junts per Barcelona va exigir la compareixença en la Comissió d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Habitatge d’ahir de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet per donar explicacions del procés. La regidora i la gerent de Serveis Urbans, María Sonia Frias, van afirmar que el procés va seguir estrictament la normativa i van descartar que el conflicte pugui tenir conseqüències jurídiques. La concessió segueix endavant, malgrat els preus rècord i l’exclusió de diversos operadors.La recent adjudicació de l’explotació dels xiringuitos de platja per al període 2026-2029 es va saldar amb una oferta vencedora que per primera vegada va superar el milió d’euros i amb alguns recursos dels afectats per presumptes incidències en el procediment. El grup municipal de Junts per Barcelona va exigir la compareixença en la Comissió d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Vivenda d’aquest dimarts, de la tinenta d’alcalde Laia Bonet per donar explicacions del procés. La regidora al costat de la gerent de Serveis Urbans, María Sonia Frias, han afrimat que el procés va seguir estrictament la normativa, descartant que el conflicte pugui tenir conseqüències jurídiques. D’aquesta manera, la concessió segueix endavant, malgrat els preus rècord d’alguns xiringuitos i a l’exclusió de diversos operadors.
El regidor de Junts Arnau Vives aprecia "arbitrarietat" en el desenllaç del concurs públic, i per això el seu grup va demanar que Bonet aclarís els criteris aplicats, les gestions que feia l’Ajuntament per a la subrogació dels treballadors de l’empresa que havia sigut desqualificada després de 25 anys operant al litoral i els detalls de la ponderació econòmica. Aquest any hi havia en joc 11 xiringuitos i 3 lots de gandules i para-sols.El regidor de Junts Arnau Vives aprecia "arbitrarietat" en el desenllaç del concurs públic, per la qual cosa el seu grup va demanar que Bonet aclarís els criteris aplicats, les gestions que estava fent l’ajuntament per a la subrogació dels treballadors l’empresa dels quals havia sigut desqualificada després de 25 anys operant al litoral, i els detalls de la ponderació econòmica, ja que el consistori es va comprometre a acabar amb la "subhasta encoberta" d’altres edicions, segons el regidor. Aquest any estaven en joc 11 xiringuitos i 3 lots de gandules i para-sols.
Vives va criticar que "es contradiguin els compromisos municipals" i que això pugui tenir "conseqüències jurídiques" per a Barcelona i econòmiques per als operadors no seleccionats. Bonet va replicar que l’Ajuntament, a instàncies de Junts i el Gremi de Restauració, va prioritzar criteris de "valor afegit", com la contractació d’aturats o discapacitats, el català, assumir un límit de preus en les consumicions i apostar per productes de proximitat.
