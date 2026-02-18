Els cinc adolescents de Manlleu van morir asfixiats
La hipòtesi és que el foc va començar per la crema d’un matalàs o un coixí. Les víctimes, d’entre 14 i 17 anys, van morir per inhalació de fum.
Germán González
Els cinc joves d'entre 14 i 17 anys morts dilluns a la nit al traster d'un bloc de pisos de Manlleu (Osona) van morir asfixiats, després que un objecte, possiblement un matalàs o un coixí, cremés amb gran rapidesa. Aquesta és la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra, que consideren el cas un accident fatal i investiguen com es va iniciar el foc. Els joves, que cursaven 3r i 4t d'ESO, es reunien en aquest espai, sense il·luminació ni ventilació, on acostumaven a fumar, tot i que cap residia a l'edifici. El sinistre va causar una profunda commoció a Manlleu, que va guardar ahir un multitudinari minut de silenci en una concentració a la qual va acudir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre altres autoritats. El consistori va decretar tres dies de dol al municipi. En declaracions a la premsa, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha assegurat que el consistori no tenia constància que aquest traster era utilitzat per a aquest final per joves de la localitat: "No, no, per descomptat que no, si haguéssim tingut constància, hi podríem haver pres mesures", ha remarcat.
L’Ajuntament va decretar tres dies de dol.
Al traster sembla que hi havia mobles, matalassos i coixins. Els primers indicis apunten que una cigarreta o un encenedor va encendre algun element de l'interior, i el foc i el fum es van propagar ràpidament. Segons fonts de la investigació, les víctimes van quedar afectades per la inhalació de fum i no van poder sortir. Els bombers en van trobar un a l'entrada amb un quadre de parada cardiorespiratòria. A l'apagar les flames, tasca per a la qual van necessitar mitja hora, van localitzar la resta de cadàvers.
Al lloc de l'incendi, un habitacle sense ventilació, no s'han trobat indicis d'explosió ni bombones. Al lloc del sinistre van arribar agents de la policia local de Manlleu per socórrer les víctimes juntament amb bombers i ambulàncies. Quatre agents van resultar ferits lleus per inhalació de fum, igual que un altre veí que no va voler rebre assistència mèdica.
Les tasques d'identificació dels morts no han acabat, en espera dels exàmens forenses a l'Institut de Medicina Legal de Barcelona. Fonts de l'entorn de les víctimes van apuntar que es tracta de cinc alumnes d'institut d'origen magribí de 14 a 17 anys: Mohamed Z., de 15; Mustafa B., de 16; Amin A., de 15; Mohamed M., de 14, i Adam B., de 17. Quatre estudiaven a l'Institut Antoni Pous, i cursaven tercer i quart d'ESO. El cinquè anava al centre Ter de Manlleu.
La policia científica treballa per aclarir les causes de l'incendi, que va provocar una gran fumarada, i per això l'edifici va haver de ser desallotjat. Segons expliquen els veïns, els joves aprofitaven que la porta d'entrada a l'edifici estava trencada per entrar-hi. Alguns trasters no estaven tancats. "Hi han entrat moltes vegades a robar i ara només s'hi deixen trastos vells sense utilitzar", va explicar un dels veïns. "Els xavals pujaven i entraven a les golfes i ningú els deia res" perquè els coneixien de vista. "Hi ha 41 pisos amb 41 trasters, no sé si anaven a veure algun familiar, no soc ningú per dir-los res", va remarcar un altre veí.
Sense poder escapar
Els veïns expliquen que una persona que vivia en un dels pisos pròxims al terrat va alertar del fum i va avisar el veïnat perquè desallotgessin. Després va arribar la policia local i els bombers, que van trobar un dels joves amb parada cardiorespiratòria a l'exterior del traster, el van evacuar i el van intentar reanimar sense èxit. Al sufocar les flames, van trobar les víctimes mortals: no van poder escapar.
L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, va assegurar que el consistori no tenia constància que aquest traster l'utilitzaven joves de la localitat: "Per descomptat que no. Si n'haguéssim tingut constància, podríem haver pres mesures". L'edifici, amb pisos ocupats, es troba a l'Erm, un barri desfavorit amb forta presència de la comunitat magribina, a la qual pertanyien les víctimes. Al bloc hi resideixen famílies d'origen estranger, algunes en situació de vulnerabilitat.
