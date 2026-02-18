Els delictes a Viladecans van baixar un 9,4% l’any passat
Àlex Rebollo
"Vam apostar clarament per anticipar els conflictes, per escoltar, per mediar i per acompanyar, des de la proximitat". Amb aquestes paraules va definir l'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, el seu model de gestió de la seguretat i la convivència a la ciutat. Morales va poder presumir després de les dades exposades a la Junta de Seguretat Local celebrada ahir a Viladecans. Les xifres reflecteixen que els fets delictius a la localitat el 2025 van baixar un 9,5% respecte a l'any anterior, cosa que reforça la tendència a la baixa iniciada un any abans.
L'alcaldessa Morales va relacionar el descens dels delictes amb les seves polítiques en matèria de seguretat: "Es tracta d'un model integrat que es basa no només en el control sinó en la relació. Aquest model abasta els principis de la proximitat, la mediació, l'acompanyament i la prevenció". La regidora de Viladecans va remarcar que s'han incrementat un 40% les actuacions de la policia de proximitat. "Som al terreny per escoltar i detectar tensions abans que es converteixin en problemes", va afegir.
Coordinació entre policies
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va valorar la coordinació entre els cossos policials i va remarcar que "la seguretat és una política d'Estat que es construeix des del municipi, amb cooperació lleial i treball conjunt". Prieto va ressaltar que "la ciutadania no pregunta quin uniforme intervé, sinó que vol una resposta efectiva", i va insistir que la percepció de seguretat també és clau: "Podem donar dades objectives, però si una persona se sent insegura, hi ha inseguretat, i això ens interpel·la a tots". Morales, Prieto i Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, van destacar els "bons resultats" de tots els cossos de seguretat i va dir que "Viladecans és una ciutat segura".
