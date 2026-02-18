"Estem tots desolats"
L’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu va oferir ajuda psicològica per la mort dels nois, que cursaven 3r i 4t d’ESO. "Som conscients de l’impacte que ens ha generat".
La porta del número 66 del carrer de Montseny de Manlleu era ahir un formiguer de veïns, mitjans de comunicació i companys d'institut d'alguns dels joves morts. Tots estaven commocionats per la tragèdia. "He vingut aquí a l'assabentar-me'n, és la meva manera d'assimilar-ho", va explicar a EL PERIÓDICO S., amiga d'un dels morts: quatre d'ells cursaven 3r i 4t d'ESO a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, i un cinquè anava a l'Institut Ter.
L'Antoni Pous i Argila va voler obrir perquè els companys coneguessin la notícia i rebessin atenció de l'equip psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de l'equip de Benestar Emocional del Departament de Educació. "Estem tots desolats, no s'ha pogut fer classe", va explicar S. amb referència a professors i companys dels morts.
Punt de trobada
Des de l'institut es van transmetre condolences a famílies i persones pròximes. "Som conscients de l'impacte que això ens ha generat. Com a centre educatiu continuarem vetllant pel benestar de l'alumnat", va assegurar el centre.
Dues adolescents més que acudeixen al centre van explicar que era habitual que els joves acudissin periòdicament a aquest traster, malgrat que cap residia a l'edifici. El tenien com un punt de trobada, al qual convidaven altres persones de la seva mateixa edat, explica G., un amic d'alguns dels morts, que va assegurar que alguna vegada va compartir rialles i cigarretes amb ells.
El noi va explicar que no hi havia llum elèctrica ni ventilació. Era un espai en forma d’u on ben just cabien sis o set persones. S’il·luminaven amb el mòbil i acostumaven a passar hores a la tarda i alguns caps de setmana. Els investigadors estimen que, al ser un espai petit i encendre’s algun element tèxtil, el fum es va expandir ràpidament i va deixar inconscients les víctimes gairebé de manera immediata.
Les famílies que resideixen a l’immoble, i que van haver de ser evacuades a conseqüència de l’incendi, van anar tornant a casa seva. La tragèdia ha commocionat la comunitat musulmana de Manlleu, que es va congregar davant l’edifici. El president del Parlament, Josep Rull, es va reunir ahir a l’Ajuntament de Manlleu amb l’alcalde, Arnau Rovira, per conèixer la situació al municipi i l’afectació a les famílies dels cinc menors morts. El president i l’alcalde van mantenir una reunió de mitja hora i després es van traslladar al lloc del sinistre.
