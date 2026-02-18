Infraestructures sanitària
Illa consagra la nova seu del SEM a l’Hospitalet: «És una de les joies de la corona de l’Estat del benestar»
L’equipament, amb capacitat per a més de 700 professionals, ha comptat amb una inversió de 60 milions d’euros, finançats en part pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
El SEM aterra a la seva nova seu de l’Hospitalet: «Estar en el futur Biopol ens obrirà a la ciutadania»
Àlex Rebollo
«Aquest edifici és una de les joies de la corona de l’Estat del benestar. És una peça fonamental del sistema de protecció de la ciutadania». Amb aquestes paraules ha definit el president de la Generalitat, Salvador Illa, el valor que el seu executiu dona a la nova seu del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, ubicada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), durant la inauguració oficial. Es tracta d’un equipament de 22.500 metres quadrats que busca resoldre un dèficit històric d’espai d’una de les infraestructures sanitàries clau a Catalunya i amb capacitat per a més de 700 professionals. Un espai que centralitza tota l’activitat en un únic edifici per millorar l’atenció i la coordinació i impulsar la formació.
El president ha posat en valor que per materialitzar l’equipament els responsables hagin fet el projecte i l’obra junts. «Des del primer dia l’arquitecte ha treballat amb el constructor, amb els que han d’ocupar l’edifici, amb els enginyers, i s’han posat d’acord per realitzar un projecte que sigui edificable des del primer dia. Han reduït almenys a la meitat el temps de construcció», ha asseverat Salvador Illa, que ha posat de relleu aquesta nova manera de treballar, que, malgrat ser en bona part conseqüència dels temps exigits pels fons europeus que han fet possible la nova seu, considera que no hauria de ser una excepció, sinó que hauria de ser «la norma».
El contracte per aixecar la nova seu del SEM, amb un preu de 48,3 milions euros (IVA inclòs), va recaure en la unió temporal d’empreses (UTE) constituïda per Ferrovial i Climava que, al seu torn, va encarregar el disseny de l’equipament als estudis d’arquitectura b720 | Fermín Vázquez Arquitectos i AECOM. El Departament de Salut indica que la suma invertida en la construcció de la nova seu és d’aproximadament 60 milions d’euros, dels quals uns 50 milions han sigut finançats pel Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
En absència del director de l’Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, que estava previst que assistís a l’acte però que finalment no hi ha pogut anar, el president Illa ha remarcat el valor d’Europa i el paper que juga en la consolidació de l’Estat de benestar. «Igual com rebem d’Europa diners per fer aquestes instal·lacions que serveixen per reformar el nostre model de vida i millorar-lo, també hem de ser conscients que hem d’aportar a Europa. I potser ara més que mai», ha incidit Illa, que ha afegit que Europa «és l’espai que ens permetrà garantir el nostre sistema de vida».
El trasllat de la nova seu
La nova seu del SEM, que es va començar a constituir el juliol del 2023 i les obres del qual van acabar el gener del 2025, acull ja una renovada Central de Coordinació Sanitària (CECOS), des d’on es gestionen tant les emergències mèdiques com tota l’activitat del 061 Salut Respon. Inclou també una sala en què es reben part de les trucades del 112 i, a més, compta amb sales de formació i un saló d’actes que seran d’ús compartit amb altres entitats del Servei Català de Salut. Encara està pendent el desenvolupament d’alguns espais, com una sala de formació per realitzar formació pràctica.
En una infraestructura crítica com la del SEM, el Govern explica que la prioritat ha sigut «garantir-ne el funcionament en tot moment». Per això, s’han duplicat les instal·lacions essencials i s’han incorporat diferents mecanismes de suport per assegurar la continuïtat de l’activitat. Per la seva banda, la directora general del SEM, Anna Fontquerni, ha volgut posar en valor el treball dels professionals d’aquesta infraestructura sanitària, que ha definit com un «servei essencial del sistema de salut» per donar resposta a les necessitats del territori. Entre altres qüestions, Fontquerni ha recordat que el 2025 el SEM va gestionar 2,8 milions d’alertes, cosa que es tradueix en unes 7.600 diàries, o que va portar a terme 2,5 milions de serveis de transport sanitari no urgent.
En aquest sentit, la directora del SEM ha destacat també la complexitat i l’èxit que ha suposat traslladar una organització tan complexa sense arribar a interrompre en cap moment el servei. De cara a la missió de la nova seu, ha indicat que «tots els professionals ho vivim amb responsabilitat i som conscients que ens devem a la ciutadania».
En el cor del futur pol biomèdic
La nova seu, ubicada davant l’Institut Català d’Oncologia (ICO), se situa al cor del futur Biopol, el pol biomèdic del sud de l’Hospitalet sobre el qual l’executiu local i la Generalitat han bolcat les seves expectatives per impulsar el creixement econòmic, social i empresarial de la zona.
La construcció del Biopol comportarà a més la cobertura de la Gran Via, a l’extrem sud de la conurbació barcelonina. Les obres en el tram que va des del riu Llobregat fins a la plaça Europa podrien començar, de fet, el primer trimestre del 2026, després de superar el Pla Director Urbanístic (PDU) Biopol-Granvia diferents interrupcions i revessos judicials, i ser aprovat definitivament l’abril del 2024.
