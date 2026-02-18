Tràmits
Avís important de la DGT abans de comprar-te un cotxe
Hi ha requisits administratius que convé comprovar per complir totes les teves responsabilitats
El Periódico
Barcelona
Abans de disfrutar plenament de la il·lusió d’estrenar un vehicle hi ha una sèrie de<strong> requisits administratius</strong> que convé que comprovis per complir totes les teves responsabilitats i evitar sorpreses desagradables en el futur.
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda quins són aquests informes, que es poden sol·licitar en la seu electrònica o presencialment a les seves oficines:
- Informe reduït: Proporciona informació sobre la data de la primera matriculació a Espanya del vehicle i sobre si hi ha alguna incidència que impedeixi la transferència del vehicle o la seva circulació. És gratuït i no està disponible per via telefònica.
- Informe complet: És el que recull tota la informació administrativa, com la identitat del titular, el lloc on està domiciliat el vehicle, historial d’ITV, el quilometratge... També inclou les dades tècniques, la puntuació Euro NCAP i el manteniment respecte al vehicle sol·licitat.
- Informe sobre les dades tècniques: Inclou les dades bàsiques d’identificació del vehicle i la informació tècnica del vehicle (potència, combustible, historial d’inspeccions ITV...).
- Informe de càrregues: Aporta les dades bàsiques d’identificació del vehicle, així com informació sobre les càrregues o limitacions de disposició que puguin constar en el Registre de vehicles per al vehicle consultat i que puguin afectar, per exemple, un canvi de titularitat.
- Informe de vehicles al meu nom: Identifica els vehicles que constin a nom de l’interessat en l’actualitat. Només hi figuren les dades dels vehicles actius, que no estiguin en situació de baixa. Aquest informe no està disponible per via telefònica.
- Informe de vehicles sense matricular: Certifica si consta com a registrat a Trànsit un vehicle sense matricular.
- Informe de titularitat de vehicles: Identifica si el sol·licitant és titular del vehicle en el rang de dates establert.
