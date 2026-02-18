Seguretat viària
Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
A més del nou dispositiu de senyalització, no disposar d’altres elements obligatoris dins del vehicle pot donar lloc a sancions
Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V-16 però no encendre els llums adequats: la Guàrdia Civil vigila els conductors
Juanjo Raja / Irene Pérez Toribio
Agafes el teu bolso o la maleta de la feina, puges al teu cotxe, condueixes en direcció a l’oficina, i de sobte passa el més inesperat… punxes un pneumàtic. Fa uns mesos el normal hauria sigut posar-te l’armilla reflectora i sortir del teu vehicle per col·locar els triangles de senyalització. Avui, la balisa V-16 ho fa una mica més senzill.
Aquest simple gest ja pot deslliurar-te d’una sanció, ja que aquells vehicles que no tinguin aquest sistema de senyalització d’emergència seran denunciats d’acord amb el cap de la Direcció General de Trànsit (DGT). Però hi ha altres elements obligatoris que, malgrat no tenir la tirada mediàtica de la V-16, també són obligatoris.
Es tracta dels sistemes per reparar el nostre vehicle en cas de punxada. El Reglament General de Circulació i la mateixa llei de trànsit obliguen a portar una roda de recanvi (la coneguda com a «roda galeta» de menor mida) o un kit antipunxades al vehicle per prevenir quedar-se tirat a la carretera.
L’annex XII del reglament publicat al BOE assenyala que «els vehicles de motor i els conjunts de vehicles en circulació han de portar els següents recanvis i eines», i en l’apartat c) s’especifica «una roda completa de recanvi o una roda d’ús temporal, amb les eines necessàries per al canvi de rodes, o un sistema alternatiu al canvi d’aquestes que ofereixi prou garanties per a la mobilitat del vehicle».
¿I si el meu cotxe no compta amb una roda de recanvi?
Molts nous models de vehicles ja no ofereixen una roda de recanvi per motius de reducció de pes, millora d’eficiència, reducció de costos de fabricació, o simplement per estalviar espai. L’alternativa en aquests casos serà un kit de reparació antipunxades que sol contenir un segellador líquid juntament amb eines i un compressor per arreglar temporalment una punxada. El segellament líquid, que generalment ve en mode esprai, funciona creant una barrera protectora a l’interior del pneumàtic, segellant-lo per evitar la sortida de l’aire.
¿A quines sancions m’enfronto si no tinc la roda o el kit?
La legislació és clara: en cas de no disposar d’una roda de recanvi o en el seu defecte d’un kit de reparació antipunxades, et podries enfrontar a multes de fins a 200 euros per incompliment de la llei de trànsit. Tenint en compte que un kit ronda els 25-30 euros, i una roda de recanvi entre 45 i 85 euros, els conductors ho tenen clar: arriscar-se a no complir la normativa podria sortir car.
«Passa des de fa anys»
Els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit aclareixen que aquest tipus d’infracció no és una cosa nova. De fet, expliquen que «està passant des de fa anys» i que no és una sanció que s’hagi incorporat arran de la balisa.
D’acord amb els agents, no portar una roda de recanvi o alguna cosa per reparar el pneumàtic, en teoria, és considerat com a infracció lleu sense pèrdua de punts (tot i que en alguns casos, més greus, sí que poden treure’ls).
Al seu torn, insisteixen que la infracció de la roda i la de la balisa són multes independents i que, per tant, en la pitjor de les situacions, algú que no porti ni la balisa ni el kit podria rebre les dues sancions i haver d’abonar, sumant-les, 280 euros.
