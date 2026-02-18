Només una de cada 10 famílies cobra l’ajuda a la infància
L’estudi també apunta que el 29% dels llocs de treball a Catalunya estan amenaçats per la intel·ligència artificial
P. L. M.
L’Informe social 2025 de la Generalitat confirma el que fa dues setmanes ja va sentenciar l’enquesta de condicions de vida de l’Idescat: la infància continua sent un dels sectors de la població més afectats per la pobresa i l’exclusió social. Així ho va reconèixer ahir en la presentació l’autor de l’estudi i cap de l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal de Catalunya, Guillem Vidal. "La capacitat redistributiva es concentra molt en la gent gran, fet que vol dir que se centra menys en persones en edat activa i en la infància". És una prova d’això últim que només l’11% de les famílies catalanes que haurien d’accedir al complement d’ajuda per a la infància (CAPI) de l’ingrés mínim vital (IMV) acaba obtenint la prestació. Si el 80% dels candidats acabessin rebent aquesta mesura, la pobresa infantil es reduiria en 2,91 punts percentuals.
Estralls del ‘non take up’
Més enllà de la infància, les taxes de non take up, aquest percentatge de persones amb les condicions necessàries per rebre prestacions i que no n’acaben gaudint, també preocupen. El 66% de les persones que podrien optar a l’IMV no el rep, i el 82,9% de les que podrien accedir tant a l’IMV com a la renda garantida de ciutadania (RGC) que ofereix la Generalitat no ho fan.
Preocupa d’aquesta última prestació autonòmica el fet que el 37,9% dels treballadors que compleixen les condicions per rebre’l no ho fan. La precarització de la feina també és un dels grans temes d’estudi. L’11,8% dels ocupats a Catalunya es troben per sota del llindar de la pobresa, i el 16,4% estan en risc d’exclusió social.
A més, i de manera pionera, l’informe analitza el canvi tecnològic i la transformació del treball. Conclou que el 15,3% dels ocupats tenen llocs de treball en què la intel·ligència artificial (IA) podrà automatitzar més del 50% de les seves tasques. I, en definitiva, el 28,6% dels llocs de treball presenta un risc alt o molt alt d’exposició a la IA.
Tot i que no caldrà esperar anys per comprovar els efectes de la digitalització del mercat laboral, molts d’aquests efectes ja són palpables. A Catalunya, 280.000 persones han treballat alguna vegada per a una plataforma digital i, d’aquestes, el 52% no tenen contracte i el 42% no cotitzen.
Una altra de les novetats que presenta el nou informe és que recull dades per municipis o fins i tot per barris en alguns dels indicadors. És un fet que l’autor Guillem Vidal va destacar i va assegurar que "el codi postal importa". També varia segons el territori l’esforç que les famílies han de destinar a la cobertura de necessitats bàsiques. I de la mateixa manera, el creixement demogràfic. Les últimes estimacions apunten que el 84% dels municipis creixeran en població, tot i que es concentren sobretot en àrees metropolitanes i al litoral. A l’interior de Catalunya, però, s’estima que amb vista al 2034 molts municipis perdran població.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Una bombona de gas del riure, principal hipòtesi de l’incendi de Manlleu en què han mort cinc joves
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips