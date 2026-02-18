Un tram de l’N-340 a Mont-roig, el més perillós d’Espanya
Es tracta de la carretera amb més probabilitat de tenir un accident greu o mortal de tota la xarxa, segons un estudi presentat ahir pel RACC.
Glòria Ayuso
Un tram de 5,9 quilòmetres de l’N-340 a l’altura del municipi de Mont-roig del Camp (Tarragona), fins a la intersecció amb la T-323, és el més perillós de tota la xarxa viària espanyola. I amb diferència. El risc de tenir un accident greu o mortal per part del conductor es troba en els 200,9 punts, segons l’índex iRAP 2022-2024, que va publicar ahir el RACC i en el qual han analitzat un total de 26.500 quilòmetres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (XCE), de titularitat íntegrament ministerial. Es dona la circumstància que en aquest tram se succeeixen diversos càmpings.
En conjunt, s’han analitzat 3.600 trams de l’XCE, que representen el 16% de totes les carreteres espanyoles i canalitzen el 53% del trànsit total. En aquesta xarxa es van produir 3.873 accidents amb resultat de víctimes mortals o ferits greus entre el 2022 i el 2024. Concretament, 1.341 persones van resultar mortes i 3.566 persones més van presentar ferides de gravetat.
El segon tram més perillós correspon a l’N-6, a la província de Lleó, i compta amb una puntuació de risc molt menor, 160. La perillositat, segons la metodologia iRAP, es mesura tenint en compte el nombre d’accidents greus o mortals en relació amb els quilòmetres de via, tenint en compte només els trams amb una intensitat mitjana de circulació de 2.000 vehicles i una longitud mínima de cinc quilòmetres. D’aquesta manera, en poc més de cinc quilòmetres d’N-340 de Mont-roig del Camp, es van produir tres accidents greus o mortals entre el 2022 i el 2024.
Un altre tram negre a Castelló
Aquest tram de l’N-340 és l’únic entre els 10 primers ubicat a Catalunya. Però després de l’N-110 a Segòvia, que compta amb 7,5 quilòmetres que són el tercer més perillós amb un índex de perillositat de 144, es repeteix de nou l’N-340 en un altre tram a Castelló d’11,4 quilòmetres, al límit entre València i Castelló i l’enllaç amb l’N-225. Hi va haver fins a cinc persones mortes o ferides greus, la xifra més alta, si bé al passar en més d’11 quilòmetres l’índex és proporcionalment menor.
Els 10 trams amb més risc de la Xarxa de Carreteres de l’Estat corresponen tots a carreteres convencionals, de calçada única i amb un carril per sentit de circulació. L’índex de risc a les vies convencionals és gairebé quatre vegades superior a l’índex de risc en les vies d’alta capacitat.
L’estudi iRAP conclou que gairebé el 12% dels 26.500 quilòmetres que suma tota la xarxa estatal de carreteres presenten un alt risc de sinistralitat. En conjunt, s’han analitzat 3.595 trams de l’XCE, que sumen 26.470 quilòmetres. L’XCE suposa el 16% de la longitud de les carreteres espanyoles i canalitza el 53% del trànsit total. S’han tingut en compte un total de 3.873 accidents amb resultat de víctimes mortals o ferits greus ocorreguts a l’XCE en el trienni 2022-2024, dels quals 1.192 van ser accidents mortals amb un resultat de 1.341 persones mortes i 2.681 van ser accidents greus amb un desenllaç de 3.566 persones ferides de gravetat.
L’informe iRAP es realitza des de fa 24 anys per iniciativa de l’organització International Road Assessment Programme (iRAP), que promou la millora de la seguretat viària. Des de l’any 2002 es publica també el mapa del risc de la xarxa viària de Catalunya seguint la metodologia d’aquesta organització (abans anomenada EuroRAP).
