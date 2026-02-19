Seguretat viària
BCN estudia posar un radar i més senyals a la cruïlla amb més accidents
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona canviarà la senyalització de l’encreuament de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer de Selva de Mar, el més perillós per als conductors durant el 2025 a la ciutat. L’any passat s’hi van registrar 18 accidents amb 17 ferits, segons expliquen els veïns que van acudir a la reunió a la qual el govern local els va convocar per tractar sobre aquesta confluència, envoltada per passos de vianants i una estació de Bicing. El consistori va puntualitzar que tots els sinistres van ser lleus.
Davant la inquietud per l’acumulació de xocs al districte de Sant Martí, l’Ajuntament s’ha compromès a redactar un estudi de moviments i fluxos "per valorar quina és la solució idònia per reduir la sinistralitat". Una possibilitat és instal·lar-hi un radar, segons el gerent del districte, Josep Garcia Puga, la directora de Mobilitat, Lídia Torres, i el responsable d’atestats de trànsit de la Guàrdia Urbana, Carlos Pastor a membres de l’associació de veïns Amics de la Gran Via.
L’entitat s’oposa a instal·lar-hi un radar de moviment i reclama saber els resultats dels estudis abans que no es prenguin mesures. "Som contraris a qualsevol mesura punitiva", justifica l’associació. L’Ajuntament emplaça els veïns a presentar-li les conclusions d’aquí a tres mesos. A banda d’aquesta discrepància, l’associació veu bona predisposició del consistori per mitigar el punt negre.
La zona crítica és al costat muntanya de la Gran Via, on hi ha tres carrils. En el primer s’ha de girar a l’esquerra, però molts ignoren l’obligació i continuen cap a Glòries i provoquen una situació de risc. Segons Amics de la Gran Via, l’ajuntament també ha manifestat que es repararà la barra de protecció situada al pont pel qual la Gran Via travessa per sobre de la C-31, mig desencaixada arran d’un cop recent. Per la seva banda, el grup municipal de Junts ha presentat un prec a l’executiu local perquè revisi la mobilitat de la zona i analitzi com evitar la "freqüent sinistralitat" al lloc.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El nostre cervell està dissenyat per garantir la supervivència, no la felicitat