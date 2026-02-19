Emergència habitacional
BCN llança una nova ajuda al lloguer per a més grans de 55 anys
La prestació, de fins a 400 euros i dirigida també a famílies monoparentals, pretén pal·liar la vulnerabilitat residencial a les llars en què les despeses en vivenda superen un terç dels ingressos.
«La ganga s’ha acabat» per als compradors especulatius, sentencia Collboni
Junts celebra la mesura però lamenta que hagi tardat «més de sis mesos»
Gisela Macedo
L’Ajuntament de Barcelona llançarà en els pròxims dies una nova ajuda econòmica al lloguer dirigida a col·lectius afectats per la crisi de la vivenda. Es tracta d’una prestació de fins a 400 euros mensuals destinada a persones de més de 55 anys en situació de vulnerabilitat residencial i famílies monoparentals.
La mesura la va anunciar ahir al matí l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant una entrevista a La 2 Cat. Segons va explicar, l’ajuda s’activarà sota el nom d’escut social en matèria d’habitatge i té per objectiu complementar el pagament del lloguer en aquelles llars en les quals la despesa en vivenda supera un terç dels ingressos de la unitat familiar.
Collboni va remarcar que la iniciativa pretén protegir les persones que corren risc de perdre casa seva i també els que, per primera vegada, es troben amb dificultats per accedir a una vivenda.
En la mateixa entrevista, l’alcalde va declarar que, en cas d’estar a les seves mans, prohibiria la compra de vivenda per part d’estrangers no comunitaris quan no sigui per residir i es faci amb finalitats d’especulació o com a segona residència. "En una situació de crisi habitacional com la que viu el nostre país i la ciutat de Barcelona, les grans ciutats europees no haurien de permetre que els no comunitaris comprin habitatge", va sentenciar.
En aquest sentit, Collboni va manifestar que els que realitzin compres especulatives, especialment estrangers interessats a llogar, han de ser conscients que "la ganga s’ha acabat". En relació amb la proposta del Govern central d’augmentar els impostos als estrangers que desitgin adquirir una vivenda a Espanya, l’alcalde va opinar que "s’hauria de ser més contundent".
"Si vens a viure a Barcelona, has de tenir una casa. Però tenir un apartament per passar tres setmanes a l’any a l’estiu, o per fer una inversió especulativa, això s’hauria de prohibir", va insistir, després d’assenyalar que aquesta pràctica s’està duent a terme especialment en alguns punts de la capital catalana, com el districte de l’Eixample.
La convocatòria de l’ajuda anunciada s’obrirà divendres i compta amb un pressupost de 6 milions d’euros. El consistori va informar que la subvenció s’atorgarà per un màxim de 12 mesos, amb un límit de 400 euros mensuals per unitat de convivència, i serà només per a pisos situats a Barcelona el lloguer dels quals no superi els 1.100 euros al mes.
La prestació cobrirà la part del lloguer que superi el 30% dels ingressos de la unitat de convivència. Per accedir-hi, els ingressos ponderats no poden superar els següents límits. Per a les persones que viuen soles, fins a dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Per a les unitats de convivència, fins a 2,5 vegades l’IRSC, ponderat pel nombre de membres. Per a les persones amb discapacitat o alt grau de dependència, fins a 3,5 vegades l’IRSC, també ponderat.
Complement a altres ajuts
Collboni va explicar que aquesta nova ajuda és complementària a altres que ofereix el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que aquest any destinarà 6,89 milions d’euros a diferents prestacions al lloguer, com per exemple el Bo Lloguer Jove o les prestacions d’urgència social.
Des del consistori assenyalen que aquestes ajudes s’emmarquen dins de l’anomenat Pla Viure municipal, enfocat a posar en marxa mesures per augmentar el parc públic de vivenda, incrementar els lloguers assequibles, millorar i rehabilitar els pisos ja existents i prestar ajuts a persones en situació de vulnerabilitat.
El grup municipal de Junts per Barcelona va celebrar que es posi finalment en marxa l’ajuda, tot i que va lamentar que hagi trigat "més de sis mesos" des que la proposta es va negociar amb el govern municipal. Jordi Martí Galbis, president del grup de l’oposició, va assenyalar que la iniciativa respon a una proposta impulsada per Junts i que, si bé és positiu que s’executi, la demora ha afectat "famílies que viuen al límit econòmic cada mes".
