Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març

Amb una dotació de 29 milions d’euros, hi podran accedir els menors de 35 anys residents a Catalunya

S'atorgaran "per ordre d'arribada"

Declaracions de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque

Declaracions de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque

ACN

Àlex Recolons (ACN)

Montcada i Reixac

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dijous que entre l’1 i el 15 de març s’obrirà una nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, la línia d’ajuts al lloguer del govern espanyol que gestiona la Generalitat.

Amb una dotació de 29 milions d’euros, els ajuts seran de 250 euros al mes durant dos anys. Hi podran accedir els menors de 35 anys amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer o d’una habitació i que disposin d’una font regular d’ingressos.

Notícies relacionades

La consellera ha convidat les persones que compleixin els requisits a que, un cop s’obri la convocatòria, es “registrin ràpidament” perquè els ajuts s’atorgaran “per ordre d’arribada”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  3. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  4. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  5. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  6. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  7. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  8. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se

Així és el nou saló de gaming europeu que ha escollit Catalunya com la seva primera seu espanyola

Així és el nou saló de gaming europeu que ha escollit Catalunya com la seva primera seu espanyola

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

L'N-260 suma entre Puigcerdà i Isòvol deu accidents amb quatre morts i onze ferits greus

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz

L'Occident Manresa infantil voldrà dir adeu divendres a la Minicopa guanyant després de caure contra el València (105-63)

L'Occident Manresa infantil voldrà dir adeu divendres a la Minicopa guanyant després de caure contra el València (105-63)

Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març

Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març
Tracking Pixel Contents