Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març
Amb una dotació de 29 milions d’euros, hi podran accedir els menors de 35 anys residents a Catalunya
S'atorgaran "per ordre d'arribada"
Àlex Recolons (ACN)
Montcada i Reixac
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dijous que entre l’1 i el 15 de març s’obrirà una nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, la línia d’ajuts al lloguer del govern espanyol que gestiona la Generalitat.
Amb una dotació de 29 milions d’euros, els ajuts seran de 250 euros al mes durant dos anys. Hi podran accedir els menors de 35 anys amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer o d’una habitació i que disposin d’una font regular d’ingressos.
La consellera ha convidat les persones que compleixin els requisits a que, un cop s’obri la convocatòria, es “registrin ràpidament” perquè els ajuts s’atorgaran “per ordre d’arribada”.
