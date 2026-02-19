Previsió meteorològica
Catalunya s’endinsa en una jornada marcada per la borrasca Pedro i ratxes de fins a 125 km/h
Les zones de més risc, on s’ha activat un avís taronja, són el litoral de Tarragona i la franja del Pirineu, on s’espera que el vendaval sigui especialment fort tant al matí com a la tarda
Alerta per fort vent avui a Catalunya: última hora de l’Aemet i el temporal, en directe
Protecció Civil insta a recollir elements de les façanes que poden volar, evitar parcs i allunyar-se de murs inestables davant l’arribada de la borrasca Pedro
Valentina Raffio
Dijous de temps convuls a Catalunya. L’arribada de la borrasca Pedro, la setzena des que va començar la temporada, ha tornat a activar avisos per vents huracanats a bona part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica ratxes de fins a 125 km/h a bona part del litoral de Tarragona i al Pirineu. Hi ha almenys una vintena de comarques en avís per vent durant aquesta jornada. Protecció Civil afirma que ja ha activat tots els protocols davant aquest tipus d’esdeveniments i demana a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi, sobretot en el cas dels desplaçaments i les activitats a l’aire lliure. Amb una mica de sort, tot apunta que després de Pedro arriba el bon temps.
Els models apunten que aquest dijous serà una jornada marcada per la intensitat del vent a Catalunya però, a diferència del que va passar la setmana passada amb Nils, tot apunta que Pedro serà molt menys violent que els seus antecessors. Tot i així, el pas d’aquesta borrasca ha obligat a activar avisos de nivell groc i taronja a bona part del territori des de primera hora del matí fins a la nit. El Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès, el Segrià i bona part de les comarques del prelitoral de Tarragona i de l’interior estaran en avís groc durant tota la jornada per ratxes que podrien superar els 70 km/h.
La situació es podria complicar al litoral tarragoní i a les comarques pirinenques, on aquest dijous hi ha activat un avís de nivell taronja des de la matinada fins a la nit. Entre les zones amb més risc destaquen el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i l’Anoia, d’una banda, i l’Alta Ribargorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, de l’altra. A tots aquests territoris el vendaval podria ser especialment intens i donar lloc a ratxes de fins a 125 km/h. Durant la jornada de dijous, l’única zona on no hi ha avisos activats és la franja de l’Empordà fins al Maresme.
Davant l’arribada del Pedro, Protecció Civil recomana a la ciutadania que resideix a les zones afectades extremar les precaucions. Per exemple, es recomana recollir els tendals de les cases, així com altres elements de façanes i balcons que poden volar; s’insta a evitar parcs i zones amb abundant arbratge; a allunyar-se de murs inestables, cartells i mobiliari urbà que es pugui desprendre i a posposar activitats col·lectives, especialment amb menors o persones vulnerables. Si s’ha d’utilitzar un vehicle es recomana consultar l’estat del trànsit abans de sortir de casa, extremar les distàncies de seguretat amb altres vehicles i fer especial atenció als avançaments i al vent lateral.
Tot apunta que la situació s’anirà estabilitzant de cara a divendres. Per a aleshores només hi ha avisos de nivell groc activats a la franja pirinenca, des de la Vall d’Aran fins a l’Empordà. A les altres comarques, sembla que Pedro donarà pas a un ambient de calma i, amb una mica de sort, fins i tot de bon temps per al cap de setmana.
