Successos
Els morts de Manlleu van quedar inconscients
Els Mossos investiguen si el traster incendiat on van morir els cinc joves era un punt de trobada habitual de menors de la zona.
Germán González
Quaranta-vuit hores després de la tragèdia de Manlleu, encara hi ha molts interrogants oberts. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant tant les causes de l’incendi com les raons que van portar els cinc menors morts a reunir-se al traster d’un edifici on cap residia.
L’autòpsia preliminar realitzada als joves d’entre 14 i 17 anys, que té en el seu poder el jutjat número 2 de Vic, confirma que van morir per intoxicació de fum. No obstant, segons fonts policials, els menors van quedar inconscients molt abans, ja que van estar inhalant el monòxid de carboni que s’anava desprenent d’un objecte molt inflamable –un coixí, mantes o un matalàs– que va encendre amb la flama d’un cigarro o un encenedor.
Els indicis apunten que el fum va anar omplint l’estada, que no té ni llum elèctrica ni ventilació. Segons han explicat fonts de la investigació, l’estat d’atordiment provocat pel monòxid de carboni va impedir quatre de les víctimes escapar del traster, ja que els va afectar sense que se n’adonessin. Un d’ells, el cinquè mort, va ser trobat pels bombers al passadís d’accés a les golfes: va poder obrir la porta i sortir, però quan el van atendre ja es trobava en parada cardiorespiratòria.
Els investigadors estimen que, amb l’entrada d’oxigen de l’exterior, les flames es van revifar i va cremar la resta del traster, que estava ple de mobles, teles i bosses. En aquest sentit, des de la unitat de policia científica de Mossos remarquen que la combustió va generar molt més fum que foc, que ràpidament es va propagar tant per la resta de trasters que es troben a l’àtic de l’edifici, com per altres plantes superiors.
Els bombers van trobar els cinc morts – Amin, Mustaphà, Adam i els dos Mohamed, de 14, 16 i 17 anys i alumnes de dos instituts de la població – a la planta. Malgrat que es va intentar reanimar-los, res es va poder fer per salvar-los la vida. Juntament amb les autòpsies definitives, el jutjat espera els informes dels Mossos i els bombers, tot i que tot apunta a una mort accidental.
Més de 40 pisos
Alhora, els agents també indaguen en l’entorn de les víctimes per saber des de quan tenien el traster com a punt de reunió. Per aquesta raó, han preguntat tant a famílies com amics dels menors per conèixer quan i si es colaven per consumir algun tipus de substància, com van apuntar algunes persones pròximes als morts, malgrat que en l’estada no hi havia ni ventilació ni electricitat.
A més, els agents també volen saber si aquests trasters, que són en una zona pròxima a l’institut al qual anaven quatre dels cinc menors morts, acudien habitualment els menors de la zona, malgrat que els veïns de l’edifici no han denunciat molèsties. En aquest sentit, alguns residents apunten que el bloc té més de 40 pisos, alguns ocupats, per la qual cosa hi ha molt pas de persones i desconeixien si els menors amb qui es creuaven es dirigien a casa d’algun conegut. .
