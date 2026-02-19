Irregularitats a Osona
El jutjat cita una quinzena d’imputats pel dipòsit de Seva
La jutge fixa dues dates al març perquè declarin dos exalcaldes, tres càrrecs de la Generalitat, empresaris i treballadors de l’abocador de Fitó.
J. G. Albalat
Les conclusions de la investigació sobre la presumpta trama delictiva en un abocador de Seva (Osona), en el qual suposadament es van llançar tones de residus no autoritzats, han portat la jutge que indaga en el cas a citar com a imputats més d’una quinzena de persones. El jutjat d’instrucció número 1 de Vic ha requerit polítics, empresaris, funcionaris i treballadors que compareguin com a investigats durant el pròxim març per la causa oberta pel dipòsit de Fitó. El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil va detectar que l’escombriaire va enterrar presumptament residus que superaven el permís de la instal·lació, limitat a runa inertes d’obra, amb la suposada intenció de multiplicar beneficis fins i tot a risc de contaminar el medi ambient, com va avançar EL PERIÓDICO.
Entre els investigats hi ha dos exalcaldes de Seva, Josep Palmarola (CiU) i Francesc Xavier Rierola (ERC), i tres càrrecs de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), inclòs l’exdirector Josep Maria Tost; el director de l’àrea d’infraestructures, Josep Simó, i el cap del departament d’inspeccions, Jordi Minguell. La llista conté el gerent de l’abocador, dos socis de l’empresa que gestiona l’abocador, Restauracions Ambientals Catalanes (RAC), cinc treballadors vinculats al dipòsit, un inspector de l’ARC, una secretària municipal i una exarquitecta de l’Ajuntament.
La magistrada ha acceptat citar les 14 persones que un recent atestat aportat per la unitat del Seprona de Barcelona va proposar investigar. La fiscalia va sol·licitar que el jutjat requerís a tots els assenyalats a l’informe de la Guàrdia Civil. La jutge ha previst repartir les declaracions entre el 5 i el 26 de març.
El dictamen del Seprona revela una suposada operativa sistemàtica d’encobriment de rebutjos contaminants no autoritzats, que haurien generat abocaments de líquids tòxics a un barranc. També adverteix que presumptament es van evadir més de 600.000 euros en el pagament del cànon per deposició de residus i es va adulterar documentació, tant per camuflar suposadament l’ingrés d’escombraries no permesa com per fingir que es van rebre rebutjos que els agents creuen que es van llançar indegudament en terrenys sense control.
En conversa amb EL PERIÓDICO, fonts de RAC han negat tots els fets que la Guàrdia Civil apunta i han defensat que no s’han pogut demostrar. També en declaracions a aquest mitjà, l’exalcalde històric Josep Palmarola ha rebatut les irregularitats que el Seprona li imputa. "De temes que no corresponguin, no n’hi ha hagut ni un de sol", respon l’exedil, que va encapçalar l’ajuntament de Seva entre 1979 i 2011.
Al seu torn, ha desmentit que els permisos per a l’abocador i el planter adjacent es tramitessin sense ajustar-se als plans urbanístics de Seva i que es falsegés la firma de l’exarquitecta del consistori en un document clau, com els agents sospiten. Sí que admet comptar amb un 20% d’accions de l’empresa de l’abocador des que era alcalde, a través d’una societat de la seva dona. r. . Sobre això, afirma que un dels promotors de l’abocador les hi va oferir perquè volia un soci sobre el terreny, perquè informés si apareixien queixes.
Testimonis i afectats
A més, una desena de persones acudirà al jutjat com a testimonis o perjudicats el 9 d’abril. Quatre dels testimonis són empleats de l’abocador i un altre d’ells és un inspector de l’empresa contractada per la Generalitat per supervisar el recinte. Els perjudicats són tres treballadors del planter que es van intoxicar el 2019 per inhalar efluvis dels líquids del dipòsit.
Al jutjat també hi assistirà un representant de la comunitat de propietaris de la urbanització de Can Garriga, que exerceix d’acusació. Veïns de la zona residencial, situada a escassos metres de l’abocador i el planter de Fitó, denuncien esquerdes i vibracions a les cases a causa de les detonacions de l’activitat extractiva, a més de sorolls i pudors que atribueixen a sengles activitats industrials, que jutgen il·legals.
