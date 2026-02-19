Urbanisme
Les Tres Xemeneies del Paral·lel ensenyen la seva futura imatge
L’edifici de 12 plantes del conjunt preveu oferir 22.500 m2 de lloguer d’oficines i 2.816 m2 de zones de treball a l’aire lliure.
El projecte traça unes oficines diàfanes, amb finestrals pels quatre costats
Jordi Ribalaygue
Tres anys després del part tan difícil que va crear un acord entre l’Ajuntament i els propietaris del complex, les Tres Xemeneies del Paral·lel comencen a entreveure la reforma per reocupar l’antic complex industrial en menys de dos anys. El consistori –llavors comandat per Ada Colau– i la promotora Conren Tramway, titular dels vestigis del que va ser la històrica central La Canadenca, van segellar un pacte a principis del 2023 pel qual, mitjançant una requalificació, la propietat obtenia el vistiplau per construir oficines a l’edifici més alt del conjunt, buit des que Endesa el va abandonar el 2012. A canvi, la immobiliària assumia el cost de la rehabilitació de la plaça de les Tres Xemeneies, cedia una seu per al nou Centre de Coordinació Operatiu d’Emergències de Barcelona i concedia més espai per a equipaments municipals i habitatge assequible.
Sobre aquest compromís, que va costar una dècada de negociacions, ara han transcendit les primeres imatges virtuals de la pròxima remodelació.
Conren Tramway ha fet públiques les recreacions de com concep la transformació de la torre de 12 plantes on la companyia llogarà oficines. Es tracta de l’immoble que flanqueja les Tres Xemeneies, símbol obrer del barri del Poble-sec. "Una antiga central elèctrica –icona de l’skyline de Barcelona– es converteix en un nou centre de negocis al cor de la ciutat", publicita en anglès el fullet de la promotora, que precisa a EL PERIÓDICO que situa la inauguració de les oficines a finals del 2027. Per ara, les obres no han començat.
La immobiliària exposa que l’edifici tindrà 22.500 metres quadrats d’espais per a oficines i 2.816 metres quadrats de zones de treball a l’aire lliure, repartides en cada una de les plantes i amb vegetació autòctona i amb baixa necessitat de reg. Les plantes penjaran sobre la façana, que manté l’estructura original, revestida per grans finestres. Dos dels ganxos són una terrassa de 1.162 metres quadrats a la cinquena planta i un terrat de 650 metres quadrats, amb vistes sobre la ciutat i un saló multiusos.
Locals i forans
El fullet dona idea de la manera com el despatx d’arquitectura Batlle i Roig modificarà l’interior de l’edifici que Conren Tramway assenyala que aspira a atraure empreses locals i foranes. Una gran entrada vidrada donarà accés a un vestíbul de tres pisos, incloent-n’hi un d’inferior anomenat Àgora, amb gimnàs i espai per a esdeveniments. El projecte traça unes oficines diàfanes, amb finestrals de 2,4 metres d’altura pels quatre costats. Es promet així captar llum natural i dominar Barcelona d’un cop d’ull. En tot cas, s’instal·laran voladissos, sensors per controlar el nivell d’il·luminació i altres elements de protecció davant la radiació solar. També s’augura que les oficines seran flexibles, per adaptar-les als llogaters. El disseny preveu que es munti una sala de presentacions sota una de les xemeneies. A més, el garatge disposarà de places per a 243 cotxes, 10 automòbils elèctrics, 205 bicicletes i patinets elèctrics i 79 motos. També s’habilitaran uns vestidors al soterrani.
